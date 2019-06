CAN-2019 : Le onze national effectue une dernière séance d’entrainement avant d’affronter le Burundi en amical

La sélection tunisienne de football a effectué dimanche après-midi, au stade Zouiten à Tunis, sa dernière séance d’entrainement avant le match amical face au Burundi, prévu lundi à Radès à partir de 19h15, dans le cadre de sa préparation pour la coupe d’Afrique des nations (CAN-2019).

La séance d’entrainement a enregistré la participation de tous les joueurs qui ont été soumis à des exercices technico-tactiques avant le dernier test amical qui marquera la fin de la préparation du onze national avant de se rendre en Egypte.

Les coéquipiers de Ferjani Sassi devront effectuer une séance de décassage mardi et une dernière séance d’entrainement mercredi avant de s’envoler vers l’Egypte à bord d’un avion spécial.

Le sélectionneur national, le Francais Alain Giresse a précisé, dimanche, juste avant le coup d’envoi de la séance de dimanche, que “la préparation se déroule dans des conditions optimales ce qui a permis de tirer les principales observations et indicateurs techniques, tactiques et physiques dont on a besoin avant le début des choses sérieuses”.

Et le technicien francais d’ajouter: “les deux tests amicaux contre l’Irak et la Croatie ont été bénéfiques et on va faire mieux demain face au Burundi, un adversaire différent qui ressemble beaucoup au niveau technique à nos adversaires du groupe E. Mais les matches amicaux ne peuvent en aucun cas être un révélateur de ce qui nous attend en Egypte, car les matches officiels ont leur propre ambiance. Ce qui importe maintenaint c’est de corriger les erreurs et de développer le rendement collectif de la sélection”.

De son côté, le défenseur Rami Bedoui a souligné que “le rythme de la préparation va crescendo, afin de garantir les meilleures conditions de succès lors de cette nouvelle aventure”. Il a ajouté que les joueurs tenteront de bien entamer la compétition notamment en battant l’Angola, premier adversaire de la Tunisie, pour poursuivre le parcours en toute sérénité.

“Toutes les équipes se valent lors de cette CAN car, en plus des sérieux prétendants au titre continental, d’autres équipes ont beaucoup évolué et tenteront de créer la surprise en Egypte. Il faut prendre au sérieux tous nos adversaires pour assurer notre qualification aux huitièmes de finales, car à partir de ce second tour, les choses sérieuse vont commencer”, a-t-il ajouté.

Lors de la phase finale de la CAN-2019 (21 juin-19 juillet), la Tunisie évoluera dans le groupe E domicilié à Port Said, où elle affrontera respectivmenet l’Angola le 24 juin (19h00), le Mali le 28 juin (16h30) et la Mauritanie le 2 juillet (21h00).