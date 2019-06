Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 15 juin 2019

Quelques nuages sur la plupart des régions seront localement abondants samedi avec quelques pluies isolées. Ces pluies seront temporairement orageuses l’après-midi.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud; assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs. Mer agitée sur les côtes Est et houleuse sur le nord.

Les Températures seront en légère baisse et les maximales évolueront entre 26 et 32°C sur les régions côtières, entre 34 et 40°C dans le reste du pays et atteignant 45°C dans l’extrême sud avec coups de Sirocco.