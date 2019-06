A Paris, des Tunisiens célèbrent à leur manière la fête de l’Aïd El Fitr

Samedi, 8 juin, plus de 200 tunisiens vivant à Paris se sont donnés rendez-vous au Parc Montsouris au cœur du XIII° arrondissement, où ils ont fêté ensemble l’Aïd el-Fitr.

Ils ont répondu présents à l’appel lancé par l’association ” Twenssa en France ” et le site “Touenssa”, dans le cadre de la 10ème édition “Lamma spécial AId”.

Ces tunisiens expatriés provenant de diverses régions de la Tunisie ont pu ainsi partager nombre de plats traditionnels de la mère patrie et des gâteaux, dans un cadre convivial et une ambiance rendue encore plus chaleureuse grâce à la musique et aux chants tunisiens.

Des participants à ce rassemblement ont confié à la correspondante de TAP à Paris, qu’ils ne ratent jamais ce genre d’évènement quand ils sont obligés de passer les fêtes loin de la famille et du pays.

Pour Mohamed, 34 ans, originaire de Tataouine la participation des Tunisiens vivant à l’étranger à cet évenement, témoigne de leur grand attachement à la patrie.

“Au travers de ces moments partagés avec nos compatriotes, nous pouvons célébrer ensemble nos fêtes et nos traditions… comme si nous vivions encore en Tunisie ” note le jeune homme, un habitué de ce rendez-vous annuel .

Pour sa part, Hajja Fatma, 70 ans, assiste pour la première fois à un tel évènement. Elle est venue avec ses deux filles et ses six petits enfants. Très émue, bien qu’elle vive avec sa famille en France, elle n’a pas caché que fêter l’Aid avec d’autres Tunisiens, avait plus de charme, d’autant que l’ambiance lui rappelle le pays”.

Outre l’aspect festif, cette fois-ci, les organisateurs du rassemblement ont introduit deux nouveautés. Tout d’abord, la présence d’un agent appartenant à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (l’ISIE) permet aux participants qui le souhaitent de s’inscrire sur la liste électorale pour les élections législatives et présidentielle de 2019, indique le responsable du site Touenssa Oussama Tlili, .

La deuxième nouveauté consiste à apporter un soutien financier au village d’enfants SOS Gammarth, l’objectif étant de donner un rôle social à ce rassemblement en collectant des dons qui seront intégralement reversés au compte de ce village, selon le secrétaire général de ” Twenssa en France “, Ali Abidi.