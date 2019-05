Tunisie – Météo : La situation météorologique persiste favorable à des pluies temporairement orageuses

La situation météorologique pour cette journée de Dimanche 26 Mai persiste favorable à des pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions, annonce l’institut national de météorologie dans un bulletin de suivi publié dimanche.

Ces pluies seront parfois intenses sur le nord dont le cumul quotidien des pluies sera compris entre 20 et 40 mm et plus important sur l’extrême nord-ouest où il peut atteindre les 60 mm avec des chutes de grêle par endroits et des rafales de vent dépassant 70 km/h sous orages.

Persistance de baisse relative des températures sur le Nord et les hauteurs où les maximales seront comprises entre 17 et 22°C et stationnaires ailleurs où elles seront comprises entre 22 et 27°C.