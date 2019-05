Tunisie : Ennahdha appelle l’ISIE à prolonger la période des inscriptions sur le registre électoral

Le mouvement Ennahdha a de nouveau appelé l’instance électorale à examiner la possibilité de prolonger la période d’inscription afin de remédier aux lacunes observées à l’étranger et permettre à un plus grand nombre de Tunisiens de participer aux prochaines échéances électorales.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, Ennahdha estime que, parvenir à mobiliser plus d’un million de nouveaux inscrits lors de la campagne d’inscription pour les législatives et présidentielle de 2019, vient conforter le processus démocratique, en renforcer la crédibilité et encourager les politiques à concevoir des programmes répondant aux attentes des électeurs.

Sur un autre plan, le parti s’est dit prêt à adhérer à toute initiative (code de conduite ou autre) devant garantir la concurrence loyale, transparente et responsable, consolider le pluralisme et la diversité et promouvoir le niveau des campagnes électorales loin du populisme et sans recours à des moyens illégaux.

Dans sa déclaration, Ennahdha met en garde contre les tentatives de certaines parties étrangères d’intervenir dans les affaires internes de la Tunisie, en allusion à la suppression, par la direction de certains réseaux sociaux, de dizaines de comptes et de pages financés par des sociétés étrangères pour influer sur le processus électoral et déstabiliser la scène politique nationale.

Ennahdha exhorte tous les Tunisiens à redoubler de vigilance pour faire avorter “ces tentatives douteuses”. Le bureau exécutif d’Ennahdha a, par ailleurs, examiné la situation générale du pays et l’actualité politique et sociale des dernières semaines.

Le président du parti a présenté, à cette occasion, un aperçu sur sa visite en France.

La préparation des listes du parti pour les prochaines élections législatives et l’ordre du jour de la troisième conférence annuelle ont été au programme de la réunion du bureau exécutif.