Tunisie : Démarrage à Gafsa de l’enregistrement au système de protection sociale “Ahmini”

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées Neziha Labidi a donné, dimanche matin, à Gafsa, le coup d’envoi pour l’enregistrement au système de couverture sociale “Ahmini”, lancé par le ministère le 2 mai courant au profit de la femme rurale.

Au cours d’une rencontre de sensibilisation visant à faire connaître ce système et les moyens d’en bénéficier, la ministre a fait remarquer que c’est la première fois qu’une loi est promulguée en Tunisie concernant l’intégration de la femme rurale dans le système de la couverture sociale sans employeur, précisant que pas moins de 500 mille femems rurales sont concernées.

Elle a ajouté que les bénéficiaires de ce système, placé sous le signe “Ahmini” obiendront dès leur incription des carnets de soins pour elles et leurs familles, et auront en outre, droit à une protection sociale en cas d’accidents ainsi qu’à des pensions de retraite.

Labidi a appelé les associations et organisations de la société civile à soutenir les efforts de l’Etat en matière de sensibilisation et d’inciter les femmes en milieu rural à s’enregistrer au système “Ahmini”, d’autant que toutes les mesures ont été prises avec le concours de Tunisie Telecom (TT) et de la Caisse nationale de sécurié sociale (CNSS) afin de faciliter l’opération d’inclusion de la femme rurale au système de la couverture sociale.

Et d’ajouter, dans une déclaration à la presse, que les opérations d’enregistrement dans le système “Ahmini” se poursuivent à un rythme soutenu dans les gouvernorats où il a d’ores et déjà été lancé.

Le promoteur de l’application “Ahmini”, Maher Khlifi a souligné, lors de la présentation du nouveau système et de ses avantages”, que des groupes de travail oeuvrant, dans le cadre de ce projet, se déplaceront vers tous les régions rurales du pays pour enregistrer les femmes rurales dans le système et rapprocher d’elles ses services. Il s’agit, également, d’expliquer aux bénéficiaires de cette application la méthode de payer les tranches financières à la CNSS.

Khilifi a déclaré à la correspondante de l’agence TAP à Gafsa que le programme de couverture sociale “Ahmini” ambitionne d’inclure 60 mille femmes en milieu rural dans le gouvernorat de Gafsa.

La ministre a, par ailleurs, visité plusieurs établissements de l’enfance et des personnes âgées dans la ville de Gafsa, prenant connaissance de la marche du travail au centre des personnes âgées et celui de l’intégration de l’enfance, notamment au plan des équipements et des moyens de transport ainsi que des préoccupations des travalleurs dans ces deux espaces.

Elle s’est, également, rendue au centre d’acceuil “libre et efficiente” des femmes victimes de la violence et s’est enquise des prestations de services de protection et d’encadrement psychologique, sanitaire, juridique, social et économique mises à la disposition des femmes victimes de la violence.

La capacité d’acceuil de ce centre, entré en activité en 2017, est de huit personnes, d’où la demande émise par sa directrice Ikbel Ben Dhaou de l’augmenter.

Pour rappel, le système “Ahmini” a démarré le jeudi 2 mai courant dans l’objectif d’élargir la base des adhérents à la CNSS, notamment les travailleuses dans le secteur agricole lesquelles travaillent dans de mauvaises conditions et n’ont pas de couverture sociale.

Ce système repose sur le paiement électronique par le portable afin de faciliter l’enregistrement des femmes rurales au stsstème de sécurité sociale aprsè la signature d’une convention entre “Ahmini”, TT et la CNSS le 8 mars dernier.