Ligue 1 du football : Résultats et classement

Résultats de deux matches en retard comptant pour la 20e et 21e journées du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel, disputés dimanche.

20e journée

ES Sahel 3 Karim Aouadhi (9′), Iheb Msakni (37′), Karim Laaribi (69′)

US Tataouine 1 Ismail Diakité (56′)

21e journée:

CS Sfaxien 3 Kingsley Sokari (17′), Firas Chawat (38′, 67′ sp)

Stade Tunisien 1 Guy Mbenza (50′)

Classement PTS J G N P BP BC DIFF

1. Espérance ST 49 20 15 4 1 29 10 +19

2. CS Sfaxien 43 21 12 7 2 28 14 +14

3. ES Sahel 40 20 11 7 2 32 17 +15

4. CA Bizertin 31 20 8 7 5 25 18 +7

. US Ben Guerdane 31 21 8 7 6 18 17 +1

6. US Tatatouine 29 21 7 8 6 23 27 -4

7. Club Africain 28 21 8 4 9 17 20 -3

8. US Monastir 23 21 6 5 10 23 24 -1

. JS Kairouan 23 21 6 5 10 16 23 -7

. Stade Tunisien 23 21 6 5 10 20 28 -8

11. ES Metlaoui 21 21 5 6 10 16 23 -7

12. Stade Gabésien 19 20 4 7 9 14 20 -6

13. AS Gabès 17 21 4 5 12 19 30 -11

14. CS Hammam-lif 16 21 3 7 11 12 21 -9