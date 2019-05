Baïa Medical projette la Tunisie dans le futur

Baïa Medical Center est un fleuron de plus qui vient s’ajouter au parc médical d’une Tunisie riche en infrastructures et devenue un hub médical dédié à toute l’Afrique.

Wirath Abdennadher, fondatrice dudit centre, l’a voulu doté des plus hautes technologies et géré par les meilleurs experts des cadres médicaux et paramédicaux dans la médecine sportive, médecine anti-âge, médecine esthétique, soins anti-âge, rééducation, récupération, remise en forme et accompagnement du malade offre un service de haute qualité, des compétences de haut niveau, de hauts standards en matière de sécurité, et des équipements de haute technologie répondant aux besoins les plus spécifiques.

Les nouvelles technologies, s’appliquant plus spécifiquement à la médecine sportive et esthétique, consistent à davantage faire appel à des procédés physiques plutôt que chimiques comme c’est le cas de la médecine classique. Des appareils de pointe utilisent des ondes électromagnétiques, des ondes mécaniques, capables de stimuler les cellules et de leur rendre leur équilibre.

Baïa Medical offre une médecine photonique ainsi qu’une médecine quantique, qui a essentiellement pour but d’accélérer le rétablissement du patient.

L’utilisation de la lumière, des ondes de radiofréquence, des ondes sonores, de la cryothérapie permettent aujourd’hui, d’accélérer la cicatrisation, de traiter le relâchement cutané ou musculaire, de donner du tonus ou faire de la récupération physique en un temps très court et c’est désormais possible grâce à Baïa Medical Center.

De par le monde, les nouvelles technologies interviennent dans « l’aide au diagnostic (intelligence artificielle), aux actes techniques (robotique chirurgicale) et à la consultation (télémédecine). La technologie joue un rôle central et prime l’anticipation des risques que peut engendrer des entraînements abusifs. Elle facilite l’analyse des performances et, grâce à des examens approfondis, elle peut aller jusqu’à la prévention des blessures par la combinaison des données physiques récoltées avec les données cueillies lors des exercices précédents et ce qu’il s’agisse de sports collectifs ou individuel.

Baïa Center se veut donc un centre de référence pour entourer les sportifs de tous les soins possibles et disponibles à l’international.

« Je pense sans prétention aucune avoir réussi la gageure de conjuguer dans le centre Baïa la haute technologie, les équipements de pointe qui existent et un know how médical de haut volet. Et j’invite tous les praticiens à en profiter pour aider au mieux leurs patients et bénéficier des avancées technologiques que leur offre notre centre », a déclaré Wirath Abdennadher.

L’équipe guinéenne de football subit en ce moment même des examens au centre Baïa qui s’internationalise répondant à une demande de plus en plus pressante du marché africain pour des centres sportifs offrant des prestations haut de gamme et leur évitant les déplacements coûteux en Europe.

