Cannes2019 : “Fouledh” de Mehdi Hmili sélectionné dans la section “La Fabrique Cinéma”

Le film en cours de production “Fouledh” du cinéaste Mehdi Hmili vient d’être sélectionné dans la Fabrique Cinéma dans le cadre de la 72 ème édition du festival de Cannes qui se déroulera du 14 au 25 mai 2019.

Le documentaire “Fouledh” de Mehdi Hmili a été sélectionné avec 9 autres films parmi 200 candidatures du monde entier dans la section “La Fabrique Cinéma” qui est une section officielle du festival de Cannes et a pour objectif d’accompagner et de soutenir les projets cinématographiques du Sud en cours.

Cette 10ème édition est présidée par la grande cinéaste indienne Mira Nair.

Co-réalisé avec le jeune cinéaste tunisien Abdallah Chamekh et produit par la société de production tunisienne Yol Film House en coproduction avec l’Allemagne, la France et la Norvège, le documentaire “Fouledh” met en scène le quotidien des ouvriers de la plus grande usine sidérurgique de Tunisie.

La date de la sortie du film est prévue pour l’année prochaine.

Rappelons que le projet du film “Fouledh” a reçu la prime d’encouragement de la production cinématographique de la part du ministère des affaires culturelles.

Le film a participé à plusieurs festivals internationaux.

“Fouledh” vient d’être primé dans la dernière édition du festival international El Gouna et a bénéficié d’une aide à la production cinématographique de la part du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Mis en œuvre en 2009 par l’Institut français avec le soutien de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie), La Fabrique Cinéma est un programme de repérage et de valorisation de cinéastes et producteurs émergents des pays du Sud, qui propose un accompagnement sur mesure des projets de premiers ou seconds films, en étroite collaboration avec le Festival de Cannes, le Marché du Film et de nombreux partenaires professionnels.