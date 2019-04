Semaine mondiale de la vaccination ; atteindre une large immunité collective

• La vaccination sauve 5 vies chaque minute dans le monde

• Chaque année, Sanofi Pasteur (entité mondiale vaccins de Sanofi) s’associe aux acteurs de la santé publique, de la médecine et de la science afin d’élargir l’accès aux vaccins et d’accroître la couverture vaccinale.

Tunis – Tunisie, le 25 avril 2019 –La Semaine mondiale de la vaccination – célébrée annuellement (depuis 2005) la dernière semaine d’avril- est une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Déployée dans plus de 200 pays à travers le monde, la Semaine mondiale de la vaccination vise à :

• Rappeler aux populations que la vaccination continue est l’un des piliers de la bonne santé des populations, notamment lorsque l’on considère que les vaccins sont souvent le meilleur, voire le seul moyen de nous protéger contre un grand nombre de maladies infectieuses graves tout au long de la vie².

• Améliorer la couverture vaccinale en renforçant la sensibilisation auprès des citoyens, des professionnels de santé, des pouvoirs publics et des médias.

L’immunisation, tout comme l’eau potable, est aujourd’hui la mesure de santé publique la plus efficace pour lutter contre les maladies infectieuses et réduire les taux de mortalité.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la vaccination sauve chaque année jusqu’à trois millions de vies à travers le monde³.

Cependant, malgré la disponibilité de vaccins bien tolérés et efficaces, des épidémies de maladies infectieuses graves continuent à se manifester dans les communautés non vaccinées ou insuffisamment vaccinées.

« Toute personne non immunisée contre les maladies évitables par la vaccination est exposée au risque de contracter une maladie infectieuse et par conséquent, de la transmettre. En se faisant vacciner, nous nous protégeons nous-même, ainsi que notre entourage, en rendant plus difficile la propagation d’une maladie infectieuse », a indiqué le Dr Mouloud Khris, Directeur Médical Afrique du Nord de Sanofi Pasteur. « C’est ce qu’on appelle l’immunité collective, un des avantages uniques que la vaccination offre en matière de santé publique⁴ »

En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi propose des vaccins qui aident à protéger les populations, contre une grande variété de maladies infectieuses sévères, et ce à tous les âges de la vie. Chaque année, Sanofi Pasteur (entité mondiale vaccins de Sanofi) fournit un milliard de doses de vaccins à travers le monde.

« Chez Sanofi, nous sommes fiers que nos vaccins protègent chaque année plus de 500 millions de personnes contre des maladies infectieuses potentiellement mortelles, à chaque étape de la vie. Il reste toutefois encore beaucoup à faire pour que personne ne souffre ou ne meure d’une maladie évitable par la vaccination. Pour cette raison, nous collaborons étroitement avec les pouvoirs publics, les autorités de santé, les leaders d’opinion, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Unicef, GAVI l’Alliance du Vaccin et la Fondation Bill et Melinda Gates. Au cours des cinq prochaines années, nous allons également apporter six nouveaux vaccins sur le marché mondial » aindiqué Lionel Picard, Directeur Afrique du Nord de Sanofi Pasteur.

Depuis plus d’un siècle, nos vaccins permettent de protéger des millions de personnes tout au long de leur vie contre des maladies infectieuses potentiellement mortelles. Notre portefeuille actuel de vaccins offre une protection contre de nombreuses maladies infectieuses : polio, choléra, dengue, coqueluche, encéphalite japonaise, diphtérie, fièvre jaune, typhoïde, grippe saisonnière, Haemophilus influenza de type b, hépatites A et B, infections à méningocoque, tétanos et rage.

En collaboration avec les acteurs de santé publique, Sanofi Pasteur essaye d’offrir une plus grande protection vaccinale en concentrant ses efforts sur le développement de nouveaux vaccins pour améliorer la santé et le bien-être des populations.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

www.sanofi.com

À propos de Sanofi en Tunisie

Sanofi, leader du marché pharmaceutique tunisien, est présent en Tunisie depuis plus de 30 ans. C’est la première multinationale à avoir investi dans un site industriel.

Les activités de Sanofi en Tunisie concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients dans les principaux axes thérapeutiques : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine Générale, Maladies Rares,Vaccins et Santé Grand Public.

www.tn.sanofi.com