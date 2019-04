L’académie du Lac, une école qui se distingue !

C’est dans une ambiance décontractée et joyeuse que des enfants de 6 à 11 ans laissent libre cours à leur imagination et leur créativité. Le « Concours du petit écrivain » qui a débuté et qui se prolongera jusqu’au 26 avril connait en se moment même un succès inattendu à l’Académie du Lac. Cette école privée qui privilégie en priorité le potentiel des enfants a encore une fois réussie à faire aimer la lecture et l’écriture aux enfants.

L’engouement pour développer leurs compétences et faire partager leurs idées est sans précédant ! Des contes, des histoires, des poèmes, tout est permis dans ce contexte et tout est gratifié. Les élèves sont heureux d’écrire. Cette initiative qui encourage la culture et donne de l’espoir aux enfants est la marque déposée de cette école et de son directeur Mr Ridha Jaber qui nous a fait le plaisir de nous recevoir afin de nous parler des avantages de son institution et de sa passion pour l’éducation et pour les enfants.

Convivial, chaleureux et extrêmement modeste, issu des écoles françaises, ancien vice-président de la ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente en Tunisie, et ancien président de l‘association professionnel des délégué médicaux en Tunisie, cet homme aux multiples talents a toujours été passionné par les enfants et a décidé d’y consacrer sa carrière en reprenant la direction de l’école privée sise aux Berges du Lac 2 « L’Académie du Lac ».

Dès son arrivée à la direction de l’établissement, il a misé sur un investissement de taille afin de fournir aux enfants une école dans laquelle ils se sentent épanouies, heureux et en confiance. Une restructuration totale a été effectuée dans le corps enseignant et administratif dans l’unique objectif de faire bénéficier à ses élèves de meilleures compétences en termes de pédagogie et d’apprentissages.

Son slogan : « Éveiller le potentiel de votre enfant »

Un projet éducatif ambitieux avec un mot d’ordre : Chaque enfant est important et unique. Dans cette école, le bourrage de crâne avec est banni.

L’enfant prend plaisir à apprendre et à aller à l’école. L’établissement coloré et rafraichissant donne aux enfants un goût pour le savoir sans pareil. Le projet de cet établissement est basé sur l’autonomie, la responsabilisation et le développement du moi de l’élève. Les élèves apprennent les langues dès les petites classes avec des méthodes qui leurs permettent d’assimiler sans beaucoup d’efforts. Le programme d’éducation tunisien est bien évidement appliqué mais, pour aider les élèves dans leurs apprentissages et leur apprendre à mieux vivre ensemble, différentes actions sont mises en place notamment le projet commun de l’école qui est l’application effective et progressive de la Discipline positive.

Positivité, bienveillance, sourire et épanouissement sont les caractéristiques de cette école gérée par un directeur et un corps enseignant passionné, attentif et d’une extrême douceur avec des enfants heureux d’apprendre.

Le prochain évènement « THE JOB DAY » réalisé en collaboration avec les parents est prévu pour le 30 avril 2019. Ainsi ; cet évènement, axé sur les métiers, permettra de faire découvrir aux élèves d’autres horizons …. et réveiller leur potentiel !