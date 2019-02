Tunisie – Mahfoudh : Le gouvernement s’engage à accompagner l’ISIE

Le ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, de la société civile et des droits de l’Homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh a souligné mercredi l’engagement du gouvernement à accompagner l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et à soutenir ses efforts pour garantir le déroulement des prochaines échéances électorales dans la transparence, l’indépendance, l’intégrité et la neutralité.

Lors d’une séance de travail qui a eu lieu au siège de l’ISIE avec les membres du Conseil de l’Instance, Mahfoudh a indiqué que le gouvernement va commencer dès aujourd’hui à coordonner avec les différentes structures administratives concernées pour examiner les dossiers et surmonter toutes les difficultés soulevées par l’ISIE.

Pour sa part, le président de l’ISIE, Nabil Baffoun s’est dit ” satisfait ” de la collaboration constructive entre la présidence du gouvernement et l’instance électorale, saluant, à ce propos, la formation d’un groupe de travail commun pour régler les questions techniques dans les meilleurs délais.

La séance de travail a permis de dresser ” les priorités de coopération entre le gouvernement et l’ISIE particulièrement en ce qui concerne l’élaboration de l’échéancier électoral pour les prochaines élections présidentielle et législatives et la détermination des champs d’intervention du gouvernement au triple plan logistique, humain et juridique.

D’après un communiqué du ministère chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, de la société civile et des droits de l’Homme, la séance de travail s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les différents acteurs concernés par les prochaines échéances électorales pour leur garantir les meilleures conditions de réussite.