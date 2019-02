Coupe de la Confédération : Salitas-ES Sahel – Les étoilés pour la relance

L’Etoile Sportive du Sahel affrontera, ce mercredi à Ouagadougou, la formation burkinabé de Salitas avec l’espoir de ramener un résultat positif qui la relancera dans la course pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération de football, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B.

Battus lors de la première journée par leurs compatriotes du CS Sfaxien (0-1) à Sousse, les étoilés tenteront ce mercredi de rectifier le tir face au représentant du Burkina faso, défait à son tour par les Nigérians d’Enugu Rangers (0-2), et se remettre en course pour la qualification au prochain tour, même s’il reste encore quatre journées à disputer.

Les protégés de Roger Lemerre sont tenus de convaincre et de faire preuve d’efficacité offensive qui leur a fait défaut lors des deux derniers matches joués à domicile face au CS Sfaxien en coupe de la CAF, et au Raja de Casablanca en coupe arabe des clubs (0-1).

Une mission qui semble à priori à la portée de l’équipe étoilée, quadruple vainqueur de l’épreuve (1995, 1999, 2006 et 2015) et bien rompue aux périples africains, sauf que les joueurs doivent rester vigilants face à une réaction d’amour-propre de leur adversaire, qui aura de surcroit l’avantage du terrain et du public.

En l’absence des trois cadres Yassine Chikhaoui, Ammar Jemal et Mohamed Amine Ben Amor, le staff technique étoilé pourra compter sur une pléiade de joueurs animés par la volonté de gagner ce match et de se rattraper aux yeux de leurs supporters.

“Après notre défaite à Sousse, aucun faux-pas n’est permis à Ouagadougou même si nous évoluerons en dehors de nos bases et nous n’avons pas d’idée claire sur notre adversaire,” a déclaré Firas Belarbi, une fois arrivé dans la capitale burkinabè.

Selon son coéquipier Saddam Ben Aziza, “Salitas est une bonne équipe qui compte plusieurs joueurs internationaux. Nous avons visionné l’équipe et nous nous sommes arrêtés sur ses faiblesses et ses points forts que nous tacherons de bien exploiter mercredi”.

Roger Lemerre pourra compter de ce fait sur le même effectif composé du gardien Makram Bdiri, des défenseurs Zied Boughattas et Saddam Ben Aziza dans l’axe, Wajdi Kechrida dans le couloir droit et Alaya Brigui ou Ahmed Raddaoui sur la gauche. Le milieu pourra être composé de Malek Baayou, selon sa forme, et Karim Aouadhi, tandis que l’animation offensive pourra être confiée à Maher Hannachi, Iheb Msakni et Firas Belarbi, et la finition à Karim Laaribi, à la pointe.

Les joueurs sont appelés à jeter toutes leurs forces dans le match pour venir à bout d’une jeune formation burkinabé qui ne cesse de progresser ces dernières années et qui vise une qualification historique en quarts de finale après avoir atteint la phase de poule d’une compétition africaine pour la première fois de son histoire.

Conduits par l’entraineur malien Ladji Coulibaly, les Burkinabè auront à coeur eux aussi de se rattraper devant leur public pour continuer leur petit bonhomme de chemin dans une compétition où les clubs burkinabè n’ont jamais réussi, en comptant sur des joueurs virevoltants et combatifs à l’image de Cedric Badolo, Illiasse Sawadogo ou To Elisée.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, au stade 4 août de Ouagadougou, sera dirigé par l’arbitre burundais Georges Gatogato.

L’autre rencontre du groupe verra le CS Sfaxien recevoir Rangers International FC Enugu, mercredi au stade Taieb M’hiri à partir de 20h00 (ht).

Point du groupe B :

2e journée (13 février)

Salitas (BFA) – ES Sahel (TUN)

CS Sfaxien (TUN) – Rangers Enugu (NGR)

Déjà joués

Etoile du Sahel (TUN) – Club sportif sfaxien (TUN) 0-1

Enugu Rangers (NG) – Salitas (BFA) 2-0

Classement Pts J Diff.

1. Enugu Rangers 3 1 +2

2. Club sportif sfaxien 3 1 +1

3. Etoile du Sahel 0 1 -1

4. Salitas 0 1 2-

Reste à jouer :

3e journée (24 février)

CS Sfaxien – Salitas

Rangers Enugu – ES Sahel

4e journée (3 mars)

ES Sahel – Rangers Enugu

Salitas – CS Sfaxien

5e journée (10 mars)

CS Sfaxien – ES Sahel

Salitas – Rangers Enugu

6e journée (17 mars)

ES Sahel – Salitas

Rangers Enugu – CS Sfaxien

Les deux premiers à l’issue des six journées se qualifieront pour les quarts de finale.