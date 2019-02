Kairouan veut abriter une partie des travaux du Sommet arabe du 30 mars prochain

Les associations de la société civile de Kairouan, dont «La Fondation Kairouan», appellent au nom de la ville Aghlabide et de ses habitants à associer cette cité à l’accueil des travaux de la 30ème session du Sommet arabe, prévue en Tunisie à la fin le 30 mars prochain.

S’inscrivant dans la lignée de l’orientation de l’Etat tunisien à favoriser la discrimination positive entre les régions et l’intégration décentralisée des différentes manifestations nationales, régionales et internationales, les associations de Kairouan lancent cet appel en vue d’abriter certaines activités du Sommet.

Elles parient sur la place symbolique dans le monde arabo-musulman ainsi que sur le patrimoine historique et culturel que la ville sainte recèle.

En vue de sensibiliser les institutions nationales responsables de l’organisation de ce sommet, notamment la présidence de la République, les ministères des Affaires étrangères et du Tourisme, des associations et des personnalités originaires de Kairouan ne cessent de remuer ciel et terre pour sensibiliser sur l’importance de leur ville en vue d’abriter, de par sa culture de l’hospitalité et de la générosité de sa population, une partie des réunions inscrites dans le cadre du Sommet.

Les Kairouanais considèrent ce geste comme une initiative excellente et exceptionnelle dans l’histoire des réunions du Sommet accueillies par la Tunisie, d’autant plus qu’il adresse un message selon lequel notre pays est ancré dans son appartenance et son identité arabes.