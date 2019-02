Tunisie : Le syndicat des forces de sécurité intérieure appelle le ministre de l’Intérieur à respecter ses engagements

Le Syndicat national des forces de sécurité intérieure a appelé, lundi, le ministre de l’Intérieur à tenir ses engagements et régulariser plusieurs dossiers touchant aux registres législatif, professionnel, et social des forces de sécurité.

Le porte-parole du syndicat, Chokri Hamada, a fait savoir lors d’une conférence, tenue lundi et intitulée “L’institution sécuritaire et carcérale à l’épreuve des tiraillements politiques”, que le syndicat a l’intention d’observer un sit-in le 7 février 2019 devant le siège du ministère de l’Intérieur pour exiger aussi bien du ministère de tutelle que du gouvernement, d’annoncer des décisions qui donneraient satisfaction à leurs revendications.

Il s’agirait de demandes relatives à la restructuration des coopératives et du droit qui les régit, l’unification des services sociaux entre les coopératives, la promotion des participants aux opérations anti-terroriste, et l’indemnisation matérielle des sécuritaires touchés durant la Révolution dans un délai maximal ne dépassant pas le mois d’avril 2019.

Chokri Hamada a mis l’accent sur l’importance de la neutralité de l’institution sécuritaire vis-à-vis des tiraillements politiques, et ce, à travers l’adoption des critères de la compétence et non de l’allégeance dans les nominations au sein du corps des forces de sécurité.

“La nomination selon le critère de l’allégeance permettra à certaines parties au détriment d’autres, d’utiliser l’information pour leurs propres intérêts”, a prévenu le porte-parole.

Il a précisé dans ce sens que plusieurs parties on essayé de mettre la main sur l’institution sécuritaire et carcérale à travers les nominations ou par le biais de projets de loi et de politiques envenimées dans le but d’affaiblir le rendement des ministères de l’Intérieur et de la justice, de porter un coup au moral de leurs fonctionnaires et de créer des espaces propices au développement des crimes terroristes, de contrebande, de monopole et d’importation de marchandises non conformes aux normes exigées.