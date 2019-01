Tunisie : Le nouveau parti politique attribué Chahed, une “copie défigurée” de Nidaa Tounes (Issam Chebbi)

Le secrétaire général du parti al-Joumhouri, Issam Chebbi, a qualifié le nouveau parti politique attribué au chef du gouvernement à Youssef Chahed de “copie défigurée” du mouvement Nidaa Tounes, déclarant qu’il va “connaitre le même sort”.

Dans une déclaration de presse, dimanche, à Sfax, en marge d’une conférence sur le thème “l’Accord de libre-échange complet et approfondi avec l’Union Européenne, un partenariat ou une hégémonie”, Chebbi a invité le gouvernement à porter un intérêt plus marqué au dossier de l’enseignement et aux problèmes vitaux du pays, “plutôt que de s’occuper à former un parti progouvernemental”.Selon lui, ce nouveau parti a été créé “pour permettre au gouvernement de rester au pouvoir, malgré l’échec de son programme”.

Chebbi a dit avoir des réserves sur cet accord (l’ALECA) qui “compromettra la souveraineté et la prise de décision nationales” et “exacerbera la concurrence” avec l’Union européenne dans plusieurs secteurs vitaux, tels que l’agriculture, les services, le tourisme et sur le barreau.

Il a exhorté le gouvernement à reporter la signature de cet accord en attendant l’organisation d’un dialogue nationale global autour de cette question, étant donné que c’est un accord stratégique qui concerne l’ensemble des Tunisiens.

La conférence organisée par le bureau du parti à Sfax a été marquée par la participation de plusieurs experts en économie et la présence de partisans d’al-Joumhouri, du parti Ettakatol et des représentants de la société civile.