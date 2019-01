Ministère de l’Enseignement Supérieur : Lancement de l’appel à candidatures 2020 du programme PHC Maghreb

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de la Recherche Scientifique) a annoncé, samedi sur son site officiel, le lancement de l’appel à candidatures 2020 du programme PHC Maghreb.

Ce programme répond à trois objectifs principaux. Il favorise les collaborations et les échanges entre chercheurs et enseignants chercheurs des quatre pays (La Tunisie, L’Algérie, Le Maroc et La France) pour permettre de nouer des collaborations à long terme, de créer des réseaux, d’accéder conjointement à des réseaux internationaux existants ou de participer aux projets européens.

PHC Maghreb vise aussi à soutenir la formation par la recherche en impliquant des doctorants et des post-doctorants dans les projets. Ce programme a aussi pour objectif d’aider à valoriser des recherches innovantes ayant un impact sur le développement durable, les filières et les outils de production ou de transformation débouchant sur le transfert et la valorisation des résultats.

D’après la même source, plusieurs équipes d’un même pays peuvent être associées au projet déposé, mais un seul porteur de projet par pays devra être identifié.

Pour l’appel à candidatures 2020 une thématique prioritaire a été définie : l’espace méditerranéen face aux enjeux climatiques et énergétiques.

A noter que le lancement de l’appel à candidatures a débuté depuis le 15 janvier 2019 et la date limite de dépôt des candidatures aura lieu le 15 mars 2019.

Une réunion du comité mixte de sélection des projets se tiendra en juin 2019.