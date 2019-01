Kasserine – Intempéries : Les cours restent suspendus samedi à Thala, Laayoune, Hidra et Jedlyane

Les cours resteront suspendus samedi dans tous les établissements d’enseignement primaire, préparatoire et secondaire des délégations de Thala, Al-Oyoun et Jedlyanen dans le gouvernorat de Kasserine, en coordination avec les services météorologique et la commission régionale garde nationale a renouvelé l’appel aux usagers de la route à conduire avec prudence en prenant les précautions nécessaires, à laisser la distance de sécurité, à se conformer au code de la route, à s’abstiennent de prendre des risques et à faire usage des phares.

Elle a invité les usagers de la route à prendre contact en cas de besoin avec le bureau de renseignements routiers (direction générale de la garde nationale) en téléphonant au 71 963 512 et au 71960448. Ils peuvent également prendre contact avec le district et à la garde nationale en appelant le numéro 193.