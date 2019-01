Tunisie : Vent fort atteignant 100 Km/h et températures en légère hausse

La situation métérologique sera marquée lundi, par un vent de secteur Ouest fort de 60 à 80 km/h près des côtes et sur les hauteurs. Sa vitesse atteint temporairement, 100 km/h.

Le vent sera modéré à assez fort de 30 à 50 km/h sur le reste du pays. Des passages nuageux sur la plupart des régions seront parfois abondants avec quelques pluies locales sur le nord. La mer sera forte sur le Nord et très forte ailleurs.

Les températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 11 et 16 degrés dans les régions Ouest et entre 16 et 20 degrés ailleurs.

Prévisions pour Mardi 15 Janvier 2019

Temps passagèrement, nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur Ouest, assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays, puis tournant au secteur Sud sur le Sud l’après -midi.

La mer très forte à très agitée sur le Nord et très agitée à houleuse ailleurs. Les températures maximales seront comprises généralement, entre 14 et 19 degrés, et voisines de 12 degrés dans les hauteurs.