Tunisie – Révolution-An VIII : Ennahdha dénonce les campagnes diffamatoires et la concurrence déloyale

Le mouvement Ennahdha a dénoncé, dimanche, les campagnes médiatiques diffamatoires et la concurrence électorale déloyale fondée sur le dénigrement et la pression exercée sur la justice.

Dans un communiqué publié dimanche, à l’occasion de la célébration du huitième anniversaire de la révolution, le parti souligne que les Tunisiens ont besoin d’un discours politique et médiatique qui rétablit leur confiance dans l’Etat, ses institutions et envers la classe politique et les encourage à suivre les événements sur la scène nationale.

Les acquis politiques réalisés n’ont pas occulté les défis auxquels fait face le pays ainsi que le besoin d’œuvrer pour atteindre les objectifs socioéconomiques et de développement de la révolution, lit-on dans le même document.

Ennahdha invoque l’impératif d’instaurer la paix sociale et de chercher des solutions consensuelles entre le gouvernement et l’UGTT qui répondent aux revendications des travailleurs et tiennent compte des difficultés financières de l’Etat.

Le parti exhorte le gouvernement à redoubler d’efforts pour apaiser la tension sociale à travers l’amélioration du pouvoir d’achat et la lutte contre la contrebande, la spéculation et la hausse des prix.

Il appelle à un dialogue national sur la situation économique et sociale pour déboucher sur des solutions efficientes qui permettent de réussir la transition économique et sociale, saluant le rôle du Président de la République pour rapprocher les positions et insister à ce que les prochaines échéances électorales se tiennent dans les délais.

Le mouvement Ennahdha a également salué les institutions sécuritaires et militaires pour leur dévouement à combattre le terrorisme, relevant la nécessité de hâter le processus d’instauration des instances constitutionnelles dont la cour constitutionnelle et l’ISIE ainsi que de poursuivre le processus de consécration de la justice transitionnelle.

Par ailleurs, Ennahdha réitère son soutien aux justes causes dans le monde dont en premier lieu le droit du peuple palestinien à fonder son état indépendant avec pour capitale Al-Qods et le retour à la stabilité en Libye, en Syrie et au Yémen.