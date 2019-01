Tunisie : Hamma Hammami affirme le soutien total du Front populaire à la grève de la fonction publique

Le secrétaire général du Parti des travailleurs et porte-parole du Font populaire, Hamma Hammami a affirmé dimanche à Sfax le soutien total du Front populaire à la grève de la fonction publique et du secteur public, prévue le 17 janvier à l’appel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

S’exprimant ce dimanche au cours d’une conférence de presse en marge de la commémoration du 40e jour du décès du militant du parti Mohamed Ben Ali, Hamma Hammamdi a déclaré que le Front populaire descend lundi 14 janvier dans la rue non pas pour célébrer le 8e anniversaire de la révolution mais pour protester contre la dégradation de la situation au niveaux politique, social et économique à cause “des politiques fascistes et traitres adoptées par les gouvernements successifs après la révolution”.

D’après lui, “l’organisation secrète d’Ennahdha et son lien avec les assassinats politiques ne concerne pas le Front populaire uniquement mais toutes les catégories du peuple tunisien”.

Il a appelé le président d’Ennahdha à faire preuve de transparence et de sincérité sur cette question surtout après les accusations adressées récemment à Mustapha Kheder et à répondre sur l’affaire d’envoi des jeunes vers les foyers de tension et sur de dilapidation de l’argent public.

Au sujet des prochaines élections, Hamma Hammami a indiqué que le Front populaire va s’engager pour ces élections sous sa bannière. Le FP, a-t-il ajouté, présentera un candidat à l’élection présidentielle après une série de rencontres qu’il doit organiser à partir de lundi 14 janvier.