Tennis : Federer toujours indécis quant à la saison sur terre battue en 2019

Roger Federer, qui a volontairement zappé les deux dernières éditions de Roland-Garros, a déclaré dimanche à Melbourne, qu’il n’a “toujours pas arrêté de décision” concernant la saison sur terre battue, a-t-il déclaré dimanche à Melbourne.

“Je n’ai pas changé ma préparation par rapport à la terre battue, j’ai fait une préparation normale. La question, c’était plus de voir comment réagirait mon corps après les vacances. Est-ce qu’il me permettrait de faire toutes les séances, de travailler aussi dur que je voulais ? J’ai pu le faire, j’ai même pu travailler un peu plus dur que ce que j’avais imaginé. J’en suis sorti fort”, a expliqué le Suisse à la veille de l’Open d’Australie (14-27 janvier),

“Je n’ai pas basé en quoi que ce soit ma préparation sur la terre battue. Je n’ai toujours pas arrêté de décision définitive à ce sujet. Ce que je peux dire, c’est que ma préparation s’est super bien passée. Ca s’est peut-être un petit peu vu déjà à la Hopman Cup”, compétition par équipe mixte où il s’est imposé début janvier, a indiqué le champion détenteur d’un record de vingt titres en Grand Chelem, double tenant du trophée à Melbourne.

Le Suisse de 37 ans n’a plus joué sur la terre battue parisienne depuis 2015. Atteint de malaise au dos, il a déclaré forfait en 2016. En 2017 et 2018, il avait choisi d’y renoncer pour ménager son corps et se préserver pour Wimbledon.