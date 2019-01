Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluies enregistrées, en millimètres, dans plusieurs régions du pays, durant les dernières 24 heures:

Gouvernorat de Tunis

Tunis Carthage 6

Gouvernorat de Ben Arous :

Ben Arous 4 – Boumhel 4 – Fouchana 8 – Khelidia 6 – Rades 12 – Mornag 3 – Mégrine 4 – Hammam Lif 7 – Bir El Bey 14

Gouvernorat de Manouba :

Manouba 1 – Borj El Amri

Gouvernorat de Zaghouan :

Bir Mchergua 1 – El Fahs 3 – Aïn Askar 1

Gouvernorat de Nabeul :

Nabeul 3 – Dar Chaabane 4 – Béni Khiar 5 – Korba 5 – Mida 17 – Menzel Témime 3 – Kélibia 2 – Hammam Ghézaz 2 – Haouaria 11 – Tekelssa 11 – Slimane 20 – Béni Khalled 17 – Menzel Bouzelfa 10 – Grombalia 9 – Bouargoub 8

Gouvernorat de Bizerte :

Bizerte Ville 4 – Zarzouna 5 – Sidi Ahmed 4 – Menzel Bourguiba 1 – Ras Jbel 6 – Ghar El Melh 5 – Utique 2 – Mateur 3 – Sejnène 7 – El Alia 5 – El Azib 5 – Ghézala 2 – Sounine 3 – Métline 6

Gouvernorat du Kef :

Kef Ville 2 – Sers 2 – Nebr 4 – Oued Mallègue 4 – Touiref 5 – El Sakiaa 4 – K13 1

Gouvernorat de Béjà :

Béjà 5 – Amdoun 4 – Nefza 6 – Tibar 6 – Testour 3 – Sod Sidi Salem 4 – Sod Kessab 4 – Sod El Aroussia 2

Gouvernorat de Jendouba :

Jendouba 4 – Tabarka 13 – Boussalem 4 – Oued Mliz 7 – Sod Barbara 18 – Béni Mtir 19 – Sod Bouhertma 9 – Ghardimaou 10 – Fernana 13 – Balta Bouyoun 6

Gouvernorat de Monastir :

Monastir 3 – Zarmeddine 1 – Ksibet Médiouni 3 – Sayada 3 – Ksar Hellal 2 – Moknine 2 – Bembla 2 – Béni Hassen 3 –

Gouvernorat de Gabès :

Gabès Ville 4 – Gabès Sud 5- Matmata Aéroport 12 – El Hamma 4 – Mareth 7 – Ancienne Matmata 5 – Nouvelle Matmata 12 – Metouia 1 – Dkhilet Toujan 4 – Gabes Ouest 3

Gouvernorat de Kébili :

Kébili Nord 13 – Kébili Sud 9 – Souk El Ahad 2 – Rjim Maatoug 1 – Om Ali 1

Gouvernorat de Médenine :

Médenine 3 – Médenine Sud 2 – Médenine Nord 2 – Béni Khaddèche 2 – Jerba 5 – Sidi Makhlouf 6 – Zarzis 3 – Hassi Jerbi 4 – Souihel 4 – Jerba Aéroport 5 – Houmet Soud 7 – Oualegh 9 – Midoun Tekermess 8 – Sodwikche 9 – Ajim 9

Gouvernorat de Tataouine :

Tataouine 4 – Tataouine 4 – Béni Mhira 4 – Remada 5 – Ghomrassen 3 – Essammar 4 – Bir Lahmar 4

Les plus importants phénomènes climatiques enregistrés :

Chute de neige au gouvernorat de Jendouba, à Aïn Draham 15 cm sur les hauteurs de Ghardimaou (Faj Hcine et El Ghora et Aïn Soltan), et aux gouvernorats du Kef, à Sakiet Sidi Youssef 6 cm et quelques chute de neige à kef Ville, ainsi qu’au gouvernorat de Siliana, à Kesra 4 cm et quelque chute de neige à Makthar et sur les hauteurs de Rouhia, de Béjà, sur les hauteurs de tibar (dajba et el Karaa).

– chute de grêle, dans le gouvernorat de Tunis