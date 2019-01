Tunisie : Sit-in des familles des martyrs et blessés de la révolution à la Kasbah

Des familles des martyrs et blessés de la révolution ont observé un sit-in à la place de la Kasbah devant le siège du gouvernement pour exiger la publication de la liste définitive des martyrs et blessés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne durant le mois de janvier courant.

” La liste définitive est un droit et non un service “, ” libérez la liste officielle “, ” La publication de la liste est une décision historique “, sont les slogans scandés par les protestataires, qui réclament du chef du gouvernement de publier la liste le 14 janvier prochain, à l’occasion du 8ème anniversaire de la révolution, étant donné la symbolique historique de cette date.

Le porte parole des familles concernées, Adel Ben Ghazi, a exprimé son espoir de voir le chef du gouvernement assumer sa responsabilité et tenir son engagement quant à la publication de la liste dans les plus brefs délais et sans pression aucune.

Il a rappelé par ailleurs que les familles se sont adressées à tous les responsables et acteurs politiques à commencer par la présidence de la République en passant par la présidence du gouvernement, celle du parlement, ainsi que l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens, et un bon nombre d’instances constitutionnelles, sans oublier les différentes composantes de la société civile.

L’objectif de ses actions entreprises par les familles est de faire connaitre le dossier des martyrs et blessés de la révolution et revendiquer la publication de la liste définitive et officielle.

Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales avait parachevé la préparation de la liste, qui a été soumise aux trois présidences à la fin du premier trimestre de l’année 2018.