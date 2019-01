Ligue des Champions d’Afrique : Club Africain vs CS Constantine

Après 22 ans d’absence, le Club Africain retrouve la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique et affrontera le CS Constantine d’Algérie vendredi au stade olympique de Sousse à partir de 20h00, pour le compte de la première journée de la phase de poules (groupe C) avec la ferme ambition de réaliser un bon résultat et signer en force son retour dans cette prestigieuse et fructueuse compétition continentale.

Les clubistes qui comptent un titre en Coupe des clubs champions dans son ancienne version en 1991, ont été versés dans le groupe C aux cotés de deux autres formations nord-africaines Al-Ismaily (Egypte) premier club arabe à remporter la ligue des champions dans son ancienne version en 1969, le CS Constantine (Algérie) (une seule participation en 1998) encadré par le prestigieux TP Mazembe (RD Congo), triple vainqueur de la nouvelle formule de l’épreuve en 2009, 2010 et 2015.

Le Club de Bab Jedid A possède également un palmarès respectable dans les autres tournois de la CAF. Finaliste de la Coupe de la confédération en 2011, il compte deux titres dans son ancienne version appelée alors Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe (1990 et 1999) outre un sacre en coupe afro-asiatique des clubs en 1992

Pour cette première journée, les rouge et blanc recevront les algériens du CS Constantine au stade olympique de Sousse; les deux stades d’El Menzah et de Radès à Tunis étant fermés pour des travaux d’aménagement; dans un derby maghrébin indécis et ouvert à tous les prosostics.

L’autre match du groupe oppose le TP Mazembe à Al-Ismaïly, samedi à Lubumbashi.

Les protégés de Chiheb Ellili rappelle-t-on ont validé leur billet pour la phase de groupes après avoir éliminé l’APR du Rwanda (0-0 à l’aller à Kigali et 3-1 au retour à Tunis) au tour preliminaire et Al Hilal du Soudan (3-1 à l’aller à Tunis et 0-1 au retour à Oum Dorman) en 1/16e tandis que les Constantinois se sont qualifiés aux dépens de Gamtel FC de Gambie (0-0 à l’aller 0-1 au retour) et Vipers (Ouganda) (1-0 à l’aller 0-2 au retour).

Les Tunisiens sont tenus de faire une bonne entrée en matière face aux algériens avant les deux difficiles déplacements en Egypte, le 18 janvier et en RD Congo début février à l’occasion de la deuxième et troisième journées.

Un résultat positif face aux algériens, permettrait aussi de remonter le moral aussi bien du public que celui des joueurs après la défaite devant l’Espérance Sporive de Tunis (1-2) dimanche dernier lors du derby en retard comptant pour la 11e journée de la ligue 1 joué à Monastir, une défaite qui l’éloigne du haut du tableau (7e/ ) à 9 longueurs de retard des sang et or qui se sont emparés du leadership.

sI ce résultat permet à l’autre réprésentant Tunisien en ligue des champions, l’Espérance qualifié directement en phase de poules en tant que champion d’Afrique d’entamer la défense de son titre dans le groupe A face a Horraya Conakry dans les meilleures dispositions, les clubistes en revanche doivent tourner la page et se consacrer à ce premier derby nord-africain.

L’entraineur Chiheb Ellili a vite fait de remobiliser sa troupe et a entamé dès lundi après-midi, la préparation du match au stade annexe de Radès. Quelques changements devraient être opérés dans la défense qui enregistrera le retour de Fakhreddine Jaziri dans l’axe et de Sami Hammemi et Wissem Ben Yahia.

Il devra en revanche se passer des milieux Ghazi Ayadi et Manoubi Haddad suspendus pour somme d’avertissements, ainsi que de Sami Hammami, Wissam Yahya , Bilil Khefifi, Bassirou Compaoré et Derrick Sasraku toujours blessés. Pour palier à ces absences il devrait compter sur les services de Ayoub Mecharek et du béninois Rodrigue Kossi qui vient d’être qualifié pour jouer la ligue des champions ainsi que sur Chiheb Salhi et Skander Laabidi.

De son coté le club constantinois renoue également avec le tournoi continental après une seule participation en 1998 où il a été éliminé dès le premier tour par le club Sénégalais de l’AS Douanes.

En 2014, il avait pris part à la deuxième compétition africaine en l’occurrence la coupe de la Confédération et avait passé les deux tours aux dépens du club nigérien Nigtel et celui du Libéria de Red Lions avant d’échouer devant les Ivoiriens de l’ASEC Abidjan qui leur a infligé un cinglant 6/0 au match retour.

Tout comme leurs hôtes, les Constantinois ont l’intention d’aller le plus loin possible en ligue des champions d’Afrique et ambitionnent de réaliser un résultat positif à Sousse qui leur permettrait d’aborder leur prochain match à domicile avec plus de sérénité face à l’ogre du TP Mazembe le 19 janvier.

Au plan national, le CS Constantine qui s’est offert le championnat d’Algérie pour la première fois en 1997 avant de faire son retour sur le podium en 2017/2018, occupe actuellement la 7ème place (22 pts) avec 7 victoires, 7 nuls et 4 défaites tout en accusant un retard de 11 pts par rapport au leader l’USM après 16 journées.

” Nous sommes sur une bonne dynamique avec cinq victoires de suite, on doit en profiter pour enchaîner un autre succès face au Club Africain. On sait bien que l’adversaire va essayer d’imposer son style de jeu. Nous avons une bonne défense qui tiendra le coup, tout en profitant des espaces qu’ils vont laisser pour les surprendre”, a affirmé l’entraîneur français du CSC, Denis Lavagne.

Les coéquipiers de Zouheir Dhaouadi sont donc avertis et devront se méfier de cet adversaire bien que peu expérimenté au plan africain, a déja prouvé qu’il sait gagner hors de ses bases.

Le match sera dirigé par l’arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane, assisté de son compatriote Moussounda Montel et de Souru Phatsoane (Lesotho).