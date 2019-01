Tunisie : Nécessité d’établir une coopération avec l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (Zbidi)

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a eu, lundi, un entretien avec la présidente de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Raoudha Laabidi.

Il a, à cette occasion, affirmé que le ministère soutient les efforts nationaux de lutte contre la traite des personnes, notamment à travers la prise des mesures sécuritaires nécessaires, aux niveaux maritime et terrestre, afin de faire échouer les tentatives de migration irrégulière.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Défense, Zbidi a souligné la nécessité de mettre en place, au profit des magistrats militaires et des parties militaires concernées, un programme de coopération avec l’Instance nationale de la lutte contre la traite des personnes dans les domaines de la formation et en matière de poursuites judiciaires et sécuritaires dans les crimes de traite de personnes.

Zbidi a, par ailleurs, salué le travail de l’Instance en matière de lutte contre la traite des personnes, la migration irrégulière et le crime organisé, mettant en avant l’importance d’identifier les causes de la prolifération de ces phénomènes et les solutions et mécanismes adéquats, en coopération avec les structures concernées.

De son côté, la présidente de l’Instance a loué les efforts de l’institution militaire dans ce domaine, insistant sur la disposition et la détermination de l’Instance à collaborer avec le ministère.