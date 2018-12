Transfert : Manchester City prêt à mettre 60 millions d’euros pour Houssem Aouar

Manchester City, actuel 2e au classement de la Premier League anglaise de football, serait prêt à débourser 60 millions d’euros pour s’attacher en janvier les services du milieu offensif franco-algérien de Lyon (Ligue 1 française) Houssem Aouar (20 ans), croit savoir vendredi le média britannique Sky Sports.

Selon la même source, le président de l’OL Jean-Michel Aulas ne devrait pas accepter cette offre et laisser filer l’un de ses meilleurs joueurs à la mi-saison, d’autant que le club est qualifié pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions où il rencontrera le FC Barcelone en février et mars prochains.

Véritable révélation des “Gones” cette saison (6 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), Aouar, convoqué régulièrement chez les Espoirs de l’équipe de France et dont les parents sont d’origine algérienne, intéresse fortement la Fédération algérienne (FAF) en vue d’intégrer les rangs des Verts.

“Nous sommes en contacts avec Aouar.

Le dernier mot lui revient ainsi qu’à sa famille. S’il accepte de venir on sera très contents.

C’est un joueur qui est très lié à l’Algérie et à l’équipe nationale.

Toutefois, il y a des paramètres qui peuvent entrer en jeu.

On doit respecter sa décision quelle qu’elle soit”, avait indiqué le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi.

Même son de cloche chez le sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui s’est déjà exprimé au sujet d’Aouar : “Cela fait un moment que je le suis de manière directe ou indirecte.

On va s’asseoir, on va discuter et expliquer les choses. On va voir le discours qu’on aura en face.

Maintenant, si on sent qu’il a l’envie de jouer pour son pays d’origine, on avancera d’un pas.

Mais s’il ne se sent pas concerné, on passera à autre chose.

Bien sûr, on souhaite qu’un joueur comme Houssem, qui est une valeur ajoutée, soit avec nous”, a-t-il confié.