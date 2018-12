Qui est Mohamed Bougriba, nouveau Directeur Général de Vivo Energy Tunisie ?

Vivo Energy Tunisie, la société qui commercialise les carburants et lubrifiants de la marque Shell, aura un nouveau PDG à partir du 1er janvier 2019.

Il s’agit de M. Mohamed Bougriba qui succède à M. Mohamed Chaabouni, lui-même nommé Directeur Général à Vivo Energy Côte d’Ivoire.

M. Mohamed Bougriba était Directeur du Réseau des stations Shell en Tunisie qui compte à ce jour 170 stations-service et dessert plus de 250 mille clients par jour.

Ingénieur Industriel de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis et titulaire d’un Executive MBA de la South Mediterranean University en 2008, Mohamed Bougriba a obtenu son baccalauréat au Lycée Kheireddine Pacha à l’Ariana en 1985.

Mohamed Bougriba a intégré la Société Shell de Tunisie, en 1991 où il a occupé divers postes de responsabilité dans différents domaines (Réseau, Commercial, Lubrifiants et Gaz) et ce, aussi bien dans les filiales pays qu’au sein des équipes centrales. C’est dire qu’il maîtrise bien les différents métiers de la société.

Après trois années au Maroc en tant que Directeur Marketing pour le Réseau Shell en Afrique du Nord, Mohamed Bougriba rentre en Tunisie en tant que Responsable Excellence Opérationnelle du Réseau Shell en Afrique. Il occupe ensuite les postes de Directeur Commercial de Shell Tunisie, puis Directeur Général de Butagaz Tunisie jusqu’à 2015, date à laquelle il a pris les responsabilités de Directeur Réseau de Vivo Energy Tunisie.

C’est sous sa férule que, Vivo Energy de Tunisie a consolidé son large programme de transformation des stations Shell en véritables « espaces de vie » offrant ainsi au client une expérience agréable et unique.

En plus des alliances existantes (Baguette & Baguette, Cosmitto, Ettounsi, etc.), de nouveaux concepts ont vu le jour à l’instar des boutiques Welcome, de la marque américaine de pizzas Papa John’s et des centres d’entretien auto « Volkswagen » et « Citroën » offrant la garantie des constructeurs. Le réseau de stations-service de Vivo Energy de Tunisie a ainsi renforcé sa position de leader sur le marché.

Mohamed Bougriba est marié et père de deux enfants.