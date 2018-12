Coupe de la Ligue française (8es de finale) – PSG : Neymar forfait contre Orléans

L’attaquant international brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar JR est forfait pour les 8es de finale de la coupe de la Ligue française de football, prévus mardi contre Orléans, car n’étant pas “à 100% de ses moyens”, a déclaré lundi son entraîneur, Thomas Tuchel.

“Les examens qu’il a passé lundi étaient bien, mais il n’est pas à 100%” a indiqué le technicien allemand du PSG, ajoutant que “Neymar ne sera donc pas disponible” pour ces huitièmes de finale.

Le Brésilien a été touché aux adducteurs début décembre contre Bordeaux. Il s’est entraîné dimanche, “mais pas avec une intensité normale” selon son entraîneur, selon lequel “c’est la raison pour laquelle il ne pourra pas jouer” mardi à Orléans.

“C’est la même chose pour Lassana Diarra, blessé à un genou” a ajouté Tuchel, en annonçant que “tous les autres pourront jouer”.L’entraîneur parisien a profité de l’occasion pour revenir sur l’annulation des deux derniers matchs de championnat, contre Montpellier et Dijon.

“C’était un peu difficile, parce que jeudi, on nous a dit que le match contre Dijon était +off+, mais vendredi, on nous a dit que c’était possible qu’on joue dimanche”, a expliqué l’Allemand, avant de poursuivre que “vendredi soir, il y’a eu un nouveau rebondissement, puisqu’ils nous ont annoncé que finalement, ce n’était plus possible”. “Après le match annulé contre Montpellier, c’était notre souhait” de jouer le week-end dernier, “et pour ça nous avons dit +oui+ pour jouer dimanche contre Dijon, mais ce n’était pas possible”, a-t-il encore déclaré.

“Maintenant, notre défi est d’avoir de l’intensité et du sérieux dans ce match, nous avons encore deux matches” avant la trêve et “c’est super important qu’on continue à gagner”.