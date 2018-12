Anis Suissi, nouveau directeur du Royal Hotels & Resorts – Hammamet

Le Royal Hotels & Resorts – Hammamet annonce la nomination de Anis Suissi au poste de directeur de l’hôtel. Il a pris ses fonctions le 27 novembre 2018.

A seulement 35 bougies, Anis Suissi pourtant un joli parcours dans le secteur de l’hôtellerie avec des expériences dans des hôtels de grande renommée.

Jouissant d’une formation académique spécialisée en tourisme et hôtellerie à l’Institut des hautes études touristiques de Sidi Dhrif de Tunis, Anis Suissi a décroché en 2009 un master en management hôtelier et touristique de Vatel avant d’obtenir son diplôme de 3ème cycle en management du tourisme de l’Université de Perpignan en France.

En 2010, il décide de compléter son parcours par un MBA en International Hotel and Tourism Management -diplôme délivré par EURHODIP “The Leading Hotel Schools in Europe“.

Soucieux d’acquérir les codes de l’excellence et du luxe de l’hôtellerie, il enchaîne les expériences dans les meilleures unités hôtelières et à des postes différents afin de parfaire ses compétences. Ses passages par le Kemer Holiday Club – First Class Club à Antalya en Turquie ou au Sofitel Saphir Palace Hammamet du Groupe ACCOR lui ont permis de mettre en œuvre ses connaissances et d’approfondir ses qualifications.

Et c’est en 2010 que Anis Suissi rejoint la chaîne hôtelière Le Royal Hotels & Resorts à Hammamet où il débutera en tant qu’assistant directeur commercial. Très vite, son dynamisme, sa rigueur, sa passion du terrain et sa forte implication dans son travail vont lui permettre de gravir les échelons au sein de cet établissement pour obtenir le poste de Directeur commercial et marketing du Royal Hotels & Resorts – Hammamet.

Grâce à son goût prononcé pour les défis, la direction commerciale de l’établissement a pu maintenir le cap malgré des saisons difficiles que le secteur a connues en cette époque.

En 2015, Anis Suissi poursuit son parcours avec cet hôtel où il prend le poste de Executive Assistant Manager in charge of sales and marketing.

Sa nomination en tant que directeur d’hôtel est un nouveau challenge pour cet hôtelier passionné, qui met toujours un point d’honneur à apporter un service d’excellence à ses clients.

«Je suis à la fois heureux pour cette nouvelle opportunité qui s’offre à moi mais je suis également fier d’appartenir à la grande famille du Royal Hotels & Resorts. Ce nouveau challenge me donne la chance de m’investir dans ce nouveau rôle avec une grande ambition pour cette chaine à laquelle je suis profondément attaché. Je reste conscient des enjeux et défis qui nous attendent, mais intimement convaincu que, grâce aux efforts conjugués de toute l’équipe, nous porterons haut notre hôtel, avec engagement et exigence», souligne Anis Suissi.