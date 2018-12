Tunisie : Résumé de l’actualité nationale de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 25 novembre au 1er decembre 2018 sur la scène nationale:

Dimanche 25 novembre 2018

-Registre de la pauvreté multidimensionnelle: 90% des familles nécessiteuses et à faible revenu répertoriées

-“A cause de la crise politique, la Tunisie était incapable de réaliser un taux de croissance élevé”, selon Chahed

-Le financement de la lutte contre le changement climatique pour les pays en développement augmente de 24%

-Manouba : 100 roses blanches pour les femmes d’Ettadhamen et Douar Hicher

-A l’ouverture des débats budgétaires 2019, Chahed a présenté un manifeste électoral, plutôt que de dire la vérité au peuple, selon Maghzaoui

-Réduction de l’intensité carbone en Tunisie: Trois quarts des efforts proviendront du secteur de l’énergie (Mohamed Zmerli)

-le budget consacré à la recherche scientifique a progressé de 50% au cours des deux dernières années

-Al-Joumhouri appelle le gouvernement à engager un dialogue sérieux et responsable avec l’UGTT

-Décès du comédien et scénariste Moncef Lazaar

-Taxis individuels: Annulation de la grève prévue lundi 26 novembre 2018 (chambre syndicale des taxis individuels du Grand Tunis

-La loi de finances 2019 en deçà des attentes, selon Ridha Belhaj

-La grève des taxis individuels maintenue, selon l’UTTI

Lundi 26 novembre 2018

-Lancement d’une plateforme électronique pour la réception des déclarations de patrimoine

-ARP : Démarrage de la séance plénière consacrée à la discussion du budget de l’Etat pour l’exercice 2019

-L’ATUPE dénonce la poursuite de l’implication des élèves dans les conflits entre le ministère de l’éducation et le syndicat des enseignants

-Le Parti Destourien Libre porte plainte contre l’IVD

-Tenue demain à Tunis de la réunion constitutive du conseil national du dialogue social

-Le SPOT refuse le renouvellement de la convention sectorielle de la CNAM pour une période de six mois

-Bouchebka (Kasserine) : Patrouille douanière prise en otage près de la zone frontalière

-Les enseignants boycottent les examens et le ministère de l’éducation dénonce

-Budget de l’Etat 2019 : les députés contestent le faible budget de l’ARP

-Caïd Essebsi reçoit des membres du collectif de défense de Belaïd et Brahmi

-Bouchebka (Kasserine) : Les douaniers pris en otage réussissent à se libérer

-Les présidents de l’UTICA et de l’UGTT discutent des préparatifs de la réunion constitutive du conseil national du dialogue social

-La société civile exprime son refus à la visite du Prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane en Tunisie

-Le collectif de défense de Belaïd et Brahmi demande au président Caïd Essebsi de les entendre lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale

-Sabrine Goubantini : ” Le bloc Coalition nationale poursuit ses concertations avec plusieurs parties pour former un front politique

-Rassemblement de protestation de la société civile contre la visite de Mohammed Ben Salman à l’avenue Habib Bourguiba

Mardi 27 novembre 2018

-Le mouvement Ennahdha se dit ” très étonné ” par les accusations ýde la présidence de la République

-Démarrage à Tunis de l’assemblée générale constitutive du conseil national du dialogue social

-” Nous reprendrons les négociations avec l’UGTT dans les plus brefs délais ” (Youssef Chahed)

-Le conseil national du dialogue social assurera la régularité et la poursuite des négociations (Chahed)

-Les réponses du ministre de l’Intérieur au sujet de la ” Chambre noire ” n’étaient pas satisfaisantes…une enquête plus poussée est nécessaire, selon les députés

-Jeunesse: Ouverture à Tunis de la conférence régionale sur la participation active des jeunes à la vie publique

-Inscription de la Table de Jugurtha sur la liste du patrimoine national

-L’URICA de Tunis appelle à ne pas couper l’électricité aux entreprises industrielles

-Une banque des régions s’installerait à Kebili

-Trente députés ont jusque-là déclaré leur patrimoine…Les juges est la catégorie la plus soucieuse à déclarer ses biens, selon Tabib

-L’Instance d’accès à l’information reçoit 505 plaintes

-Mobilisation des parlementaires pour défendre le droit des personnes aveugles et malvoyantes à partager la route en toute sécurité

-Des députés appellent à la neutralité de la police et à l’application de la loi à tous

-Le SYNAGRI appelle à l’annulation de la nouvelle tarification d’électricité appliquée par la STEG

-Réchauffement de la planète: Les pays doivent tripler d’efforts pour atteindre l’objectif de 2 ° C, d’ici 2030

-Le Procureur général de la justice militaire ouvre une enquête après la plainte déposée par Slim Riahi pour complot contre la sécurité intérieure de l’Etat

-Entretien en tête à tête entre Caïd Essebsi et Ben Salmane suivi d’une séance de travail élargie

-La séance de négociation avec la fédération générale du secondaire a été “très positive”

Mercredi 28 novembre 2018

-Mohamed Gammoudi décoré de l’ordre du Mérite Olympique de l’ACNO

-L’ONU se félicite de la progression vers l’égalité hommes-femmes en matière d’héritage

-Loi sur l’état d’urgence : Réunion de haut niveau sur les garanties dans le ýdomaine des libertés et des droits humains

-Possible arret de toutes les activités de la filière laitière à partir de 2019, si le gouvernement ne relance pas les négociations d’ici la fin de l’année en cours (UTAP)

-La Coalition nationale veut créer un parti politique (Mustapha Ben Hmed)

-Le président de la République s’entretient avec le président du parti “Al-Badil Attounsi”

-Rapport sur l’Indice d’ouverture sur les visas en Afrique 2018 : La Tunisie reste hors des 20 premiers pays africains les plus ouverts

-La 35ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis du 5 au 14 avril 2019

-Budget2019-MAE : Le dossier de disparition de Ktari et Chourabi en Libye et les critères de désignation des ambassadeurs et des consuls dans la ligne de mire des députés

-JTC2018: hommage aux théâtres palestinien et burkinabais et 39 pays participants

-Nidaa Tounes fustige les campagnes de dénigrement orchestrées par certains médias contre le parti et nombre de ses dirigeants et cadres

-Adoption du budget du ministère des Affaires étrangères

-“Elbene industries Sidi Bou Ali ” ferme ses portes à cause de l’accumulation de ses créances auprès de l’Etat

-7,6 millions de tunisiens surfent sur le réseau social Facebook (Etude)

-L’eau, le littoral et l’agriculture, les priorités de la Tunisie, à la conférence des parties sur le climat (COP24)

-Code pénal: La commission de révision propose de maintenir la peine de mort

-Les organisations agricoles mécontentes de la composition du Conseil national du dialogue social

– La violence, VIH et contextes de vulnérabilité , au centre de la 16ème session des cercles de la population et de la santé de la reproduction à l’ONFP

-Un tiers des lycéens tunisiens (31%) ont consommé au moins une fois dans leur vie, un stupéfiant

-Budget de l’Etat 2019 : Les députés unanimes à souligner la nécessité de soutenir l’institution militaire

-ARP: Zbidi souligne le lien de la stabilité politique avec la stabilisation de la situation sécuritaire

-La jeunesse tunisienne se rassemble pour la restauration et la paix en ville

Jeudi 29 novembre 2018

-Lancement officiel de la solution “Sms-Stop” pour lutter contre les SMS indésirables

-Manifestation des huissiers-notaires, place de la Kasbah

-El Fouladh: Le déficit au niveau des capitaux propres dépasse les 202 MD

-Le Fonds de transition énergétique sera opérationnel à la fin de 2019 (ANME)

-La Tunisie reçoit le flambeau de la capitale de la culture islamique 2019

-Mourou réaffirme le soutien indéfectible de la Tunisie à la juste cause palestinienne

-Le SYNAGRI lance un cri d’alarme face à la hausse des prix des fourrages

-ARP : Adoption du projet de budget du ministère des Affaires religieuses

-Révison du code des hydrocarbures: un bureau d’étude américain est choisi

-” On pourrait atteindre un pic de 200 mille affaires criminelles à la fin de 2018 “, selon Néji Jalloul

-L’ambassadrice du Royaume Uni à Tunis salue l’approche tunisienne en matière de lutte contre le radicalisme et la consécration des libertés et des droits de l’Homme

-Le Conseil de sécurité nationale examine les informations fournies par le Collectif de défense dans l’affaire Belaid et Brahmi

-80% des compétences tunisiennes dans l’intelligence artificielle s’orientent vers l’Afrique

-La Fédération générale de l’enseignement secondaire attachée au boycott des examens du 1er trimestre

-Une hausse de 4 ou 5 pts dans le taux de croissance est possible si l’Etat investit davantage dans la lutte contre la corruption (INLUCC)

-Journée de solidarité avec le peuple palestinien: La Tunisie réitère son appel à se conformer à la légalité internationale

-Le savoir-faire en poterie des femmes de Sejnane inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

-Mouna Kebla, auteur de l’attentat de Tunis, avait fait allégeance à Daesch et préparé elle-même la charge explosive (Intérieur)

-Kasserine: Une patrouille de sécurité essuie des tirs de coup de feu (sources sécuritaires)

-Musée de Bardo accueille “Calssic Reloded. Mediterranea” : Un message de paix et de fraternité entre l’Orient et l’Occident

Vendredi 30 novembre 2018

-L’augmentation de la facture d’électricité concerne uniquement le secteur industriel

-Boycott par Nidaa Tounes de certains médias : La Fédération des directeurs des journaux se dit ” très étonnée ”

-Don allemand de 8 millions d’euros pour l’aménagement des terres et la protection du sol

-Gafsa : Des aides d’une valeur de 200 mille dinars offertes par la douane au centre des personnes âgées

-La HAICA décide de suspendre, de deux semaines, une émission radiophonique sur ” Nejma FM ”

-La Tunisie abritera en 2019 les réunions annuelles de la BERD (Ladhaari)

-Le premier salon du chocolat & de la pâtisserie ouvert, les 7 et 8 decembre 2018 au siege de l’utica

-Au 4ème Art: Hommage à “Mahmoud Darwich, Le Texte Eclairé”

-Affaire de complot contre la sécurité intérieure de l’Etat : Slim Riahi comparaitra devant la justice militaire en tant que plaignant et témoin (Avocat)

-Festival international du film du Caire: Deux prix attribués au cinéma tunisien

-“La déclaration du 26 novembre d’Ennahdha n’a renfermé aucune menace contre la personne du président de la République”, assure Imed Khemiri

-Afek Tounès se dit satisfait de la prise en charge par le Conseil de sécurité nationale de l’affaire de l’appareil secret

-Boycott des examens: Approuver les propositions des professeurs est la seule solution (Taboubi)

-Egalité successorale: Ennahdha examinera le projet et proposera des modifications (déclaration)

-Loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes: Aucun texte d’application n’a jusque-là été promulgué

-Le village touristique de Qatari Diar à Tozeur sera lancé en juillet 2019

-Des députés accusent Maârouf de mettre le CNI, au service des intérêts d’Ennahdha

-Les députés pointent les projets industriels bloqués dans les régions

Samedi 1er decembre 2018

-Référendum des meilleurs sportifs 2018 : l’agence TAP dévoile les listes des nominés

-Les Salines de Tataouine : Investissement national de 62 milliards en quête d’un véritable sursaut

-Les députés mettent en garde contre les répercussions du renchérissement des factures de l’électricité

-Démolition de tombes funéraires vides à Jaafar (Raoued), le maire explique

-Abir Moussi appelle à émettre sans retard des mandats judiciaires contre les inculpés dans le dossier des martyrs Belaïd et Brahmi

-Les syndicats de Tunisair rejettent l’0pen sky (meeting)

-Karama Holding céde la totalité des participations publiques (69,98%) détenues dans le capital de la Société ” Shems FM ”

-Budget2019-Santé : Les députés plaident pour le renforcement de la médecine de spécialité dans les régions

-Kasserine: Inauguration du “mont Mahmoud Darwish” à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

-Budget 2019 : Unanimité des députés sur la nécessité de mettre en place une stratégie nationale pour les Tunisiens à l’étranger