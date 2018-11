Tunisie : Des députés appellent à la neutralité de la police et à l’application de la loi à tous

Des députés ont souligné mardi la nécessité d’assurer la neutralité de la police et de lui conférer la qualité de police républicaine.

Intervenant lors de la discussion du projet de budget du ministère de l’Intérieur, ils ont appelé à l’application de la loi à tous sans aucune exception, mettant l’accent sur le besoin de poursuivre les efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la prolifération de la drogue dans les milieux des jeunes.

La députée Ibtissem Jbebli (Coalition nationale) a fait observer que les dernières statistiques classent 5 quartiers populaires de la capitale parmi les plus dangereux en termes de crime. Il s’agit de Jebel Lahmar, Cité Helal, Kabaria, Ibn Khaldoun et Wardia. Ce qui permet, selon la députée, d’établir un lien direct entre le crime et les quartiers populaires défavorisés et à forte densité démographique.

Imed Ouled Jibril (Nidaa Tounès) qui partage le même avis, estime que les moyens dont disposent les postes de police ne permettent pas de combattre les crimes. A cela s’ajoutent les conditions de travail “déplorables” des agents de la police. Il a soulevé, aussi, l’incapacité des forces de l’ordre de combattre la contrebande qui connait aujourd’hui son maximum d’extension.

De son côté, Yassine Ayari (hors groupe) considère que la loi n’est pas appliquée aux plus forts.

Il s’est par ailleurs interrogé pourquoi les décisions de justice par contumace à l’encontre des Tunisiens à l’étranger ne sont pas envoyées à leurs adresses qui sont notifiées auprès des consulats, leur évitant ainsi d’éventuelles poursuites judiciaires.

Sur un autre registre, la députée Sana Mersni (Ennahdha) a relevé que les groupes terroristes retranchés sur les hauteurs, se déplacent aisément et mettent en danger la sécurité des citoyens sur la frontière. Elle a appelé les services du ministère de l’Intérieur à fournir les moyens nécessaires pour lutter contre ces groupes.

Mersni a aussi mis l’accent sur le besoin de révéler les circonstances de l’acte terroriste survenu récemment à l’Avenue Habib Bourguiba et de dévoiler les parties qui ont aidé la terroriste Mouna Gebla à se rendre à Tunis pour se faire exploser.