Ligue 1 (match en retard/2e j) : Espérance ST bat l’ES Metlaoui 2-1

L’Espérance de Tunisi a remporté son match en retard face à l’ES Metlaoui (2-1), disputé dimanche au stade olympique d’El menzah, pour le compte de la 2e journée de la Ligue 1 de football professionnel.

Les sang et or, réduits à dix depuis la 19e minute suite à l’expulsion de Adem Rejaibi, ont ouvert le score en début de seconde période par Taha Yassine Khenissi (46) et ont doublé la marque dans les arrêts de jeu par Anis Badri sur penalty (90+1). Mais ils ont été surpris en toute fin du match par la réduction du score par l’équipe hôte sur un but de Boubaker Diarra (90+6).

Grâce à ce nouveau succès, les protégés de Mouine Chaabani se rapprochent du trio de tête et occupent désormais la 4e place avec 13 points, à 6 longueurs du leader sfaxien, en attendant leur dernier match en retard qui les opposera mercredi prochain à l’US Monastir, pour le compte de la 7e journée.

De son côté, l’ES Metlaoui qui concède sa quatrième défaite de la saison, partage toujours la 11e position avec le Club Africain avec 5 points chacun, à quatre points de la lanterne rouge.

Le match devait avoir lieu à Redayef, mais il a été déplacé à El Menzah à la demande du gouverneur de Gafsa qui a évoqué des raisons de sécurité exceptionnelles.

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1) CS Sfaxien 19 7 6 1 0 11 2 +9

2) CA Bizertin 17 7 5 2 0 11 4 +7

3) ES Sahel 15 7 4 3 0 12 5 +7

4) Espérance ST 13 6 4 1 1 10 4 +6

5) Stade Tunisien 11 7 3 2 2 10 9 +1

6) Stade Gabésien 9 7 2 3 2 6 5 +1

-) US Ben Guerdane 9 7 2 3 2 8 6 +2

-) US Tataouine 9 7 2 3 2 7 8 -1

9) JS Kairouan 6 7 1 3 3 4 8 -3

-) CS Hammam-Lif 6 7 1 3 3 5 8 -3

11) ES Métlaoui 5 7 1 2 4 4 8 -4

-) Club Africain 5 7 1 2 4 3 10 -7

13) AS Gabès 4 7 1 1 5 5 13 -8

14) US Monastir 1 6 0 1 5 6 12 -6