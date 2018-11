Volley – Championnat de Tunisie : Résultats de la 10e journée

Résultats de la 10ème journée du championnat de Tunisie de volley-ball, disputée mercredi :

Salle Zouaoui:

Espérance de Tunis – CS Hammam-lif 3-0

Salle de Sidi Bousaid:

Saydia Sidi Bousaid – AS Marsa 3-0

Salle de La Soukra:

Tunisair Club – MS Boussalem 1-3

Salle de Kélibia:

CO Kélibia – CS Sfaxien 0-3

Salle de Sfax :

ASPTT Sfax – Etoile du Sahel 1-3

Salle de Sfax :

UST Sfax – US Carthage 3-0

Classement PTS J

1) Espérance ST 30 10

2) ES Sahel 27 10

3) CS Sfaxien 24 10

4) S.Sidi Bousaid 22 10

5) CO Kélibia 17 10

6) AS Marsa 16 10

-) Mouloudia Bousalem 16 10

8) Tunisair club 9 10

9) ASPT Sfax 7 10

10) CS Hammam-lif 5 10

–) UST Sfax 5 10

12) US Carthage 2 10

NB: La nouvelle formule de la compétition comprend deux phases. La première se joue avec 12 équipes en aller et retour. La deuxième phase sera disputée en deux groupes. Un groupe pour le play-off formé des six premières équipes issues de la première phase qui s’affronteront en aller et retour et le deuxième groupe pour le play-out avec les équipes classées de la 7e à la 12e place de la première phase.

L’équipe qui terminera à la sixième place sera reléguée tandis que la cinquième disputera un match barrage avec la deuxième de la nationale “B”.