Mois Tunisien du diabète : Hacking Diabetes

Dans un contexte où la technologie est omniprésente, et où la population tunisienne, jeune et friante de nouvelle technologies, la digitalisation des services de santé et de l’accompagnement des patients est désormais inéluctable.

Parallèlement aux efforts et projets du Ministère de la Santé en termes de mise à niveau des hôpitaux et introduction de la digitalisation du pays, une initiative originale des laboratoires Novonordisk, ATH consulting, et l’Ecole Polytechnique de Tunisie est lancée du 16 au 18 Novembre.

En effet, à un moment où on célèbre la Journée Mondiale du Diabète, le 14 Novembre, ces partenaires allient les meilleurs ingénieurs du pays, aux diabétologues et représentants des associations de patients, pour un concours mettant en courses ces virtuoses de la technologie de pointe pour rivaliser d’ingéniosité afin de mettre la technologie au service du tunisien vivant avec un diabète.

Hôtes de l’Ecole Polytechnique de Tunisie durant 48h non-stop, et au rythme des ateliers d’immersion et des briefs des professionnels de santé et des spécialistes mondiaux en e-health, les équipes donneront libre court à leur imagination pour soumettre le projet le plus ingénieux qui sera primé et dont le développement sera assuré dans les suites de la compétition.

Invités

– Le Ministre de la Santé : non encore confirmé

– Le Conseiller en e-Health auprès du Ministère de la Santé, Mr Helmi Jmail

– Le Ministre des Affaires Sociales

– Le Doyen de l’Ecole polytechnique de Tunisie

– Le GM des laboratoires Novonordisk

Sans oublier :

– Toute l’équipe de la STEDIAM

– Toute l’équipe de l’Amicale des Diabétologues et Endocrinologues de Sfax

– L’association des Patients Diabétiques

L’événement démarrera le Vendredi 16 Novembre à 9h du matin , à l’Ecole Polytechnique – la Marsa. La cérémonie de clôture aura lieu le Dimanche 18 Novembre à partir de 14h, et au programme de cette cérémonie :

Cérémonie de clôture:

– 14h-14h15 : accueil

– 14h15-14h45 : Allocutions des invités d’honneur

– 14h45 -15h15 : présentation des projets finalistes

– 15h15-15h30 : Speech et vidéo rétrospective de l’événement

– 15h30- 15h45 : proclamation des vainqueurs

– 15h45-16h15 : cocktail & clôture

Nous serons heureux et honorés de vous compter parmi nos invités pour cette initiative qui est une première en Tunisie et en Afrique.