Tunisie – Grève d’Ijaba : Le ministère de l’Enseignement Supérieur apporte des précisions

Suite au préavis de grève lancé par Ijaba, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a précisé, mardi, qu’elle a appelé les représentants de ce syndicat à inscrire leurs propositions au sujet du nouveau statut des professeurs dans le procès verbal de la réunion du 29 octobre dernier et à le signer, sauf que rien ne s’est produit.

La partie syndicale tarde encore à signer ce document, ajoute le ministère dans un communiqué, soulignant qu’il a respecté le calendrier convenu.

Par ailleurs, le ministère a démenti les accusations selon lesquelles il aurait l’intention de faire passer un statut des professeurs tout prêt, affirmant qu’il a déjà présenté des propositions à ce sujet à tous les intervenants lors du conseil des universités.

Et d’ajouter que les présidents des universités ont demandé un délai supplémentaire pour étudier les propositions lors d’une séance de travail qui se tiendra la semaine prochaine.

Le ministère a démenti également les rumeurs selon lesquelles il n’y aura pas de recrutement, précisant que l’accord du 7 juin dernier prévoit l’ouverture de postes selon les besoins des universités.

L’Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba) avait décidé d’entamer, à partir du 7 novembre dernier une série de mouvements de protestation dans les établissements d’enseignement supérieur pour dénoncer la non application de l’accord conclu le 7 juin 2018 avec le ministère de l’Enseignement supérieur. Ijaba avait décidé également une grève périodique de trois jours les 19, 21 et 23 novembre 2018, puis les 27, 28 et 29 novembre 2018 ainsi que le 1er décembre 2018.