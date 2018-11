Tunisie : BCE participe à la commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a participé, dimanche matin, à Paris, à la cérémonie de commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 marquant la fin de la Grande guerre tenue sous l’arc de Triomphe.

Ont pris part à la cérémonie plus de 80 chefs d’Etat et de gouvernement dont le Roi du Maroc, Mohamed VI, le président de la Russie, Vladimir Poutine, la Chancelière fédérale d’Allemagne, Angela Merkel et le président des Etats-Unis, Donald Trump.

Cette cérémonie a été l’occasion de passer en revue les conséquences de la première guerre mondiale (1914-1918) qui avait semé le chaos et fait des victimes de différentes nationalités. L’accent ayant été mis sur l’importance de conjuguer les efforts de la communauté internationale pour consacrer la paix et la stabilité dans le monde et prémunir l’humanité contre les affres de la guerre, souligne un communiqué de la présidence de la République.

Environ 80 000 Tunisiens avaient participé aux batailles de la première guerre mondiale, notamment en France et en Belgique, dont 35 000 sont tombés sur les lignes de combat.

Notons que le président de la République a pris part, samedi soir, à un diner au Musée d’Orsay, auquel le président français Emmanuel Macron a convié les chefs d’Etat et de gouvernement participant au Centenaire de l’Armistice de 1918.

Caïd Essebsi a eu, à cette occasion, des entretiens avec plusieurs dirigeants de pays frères et amis.