Tunisie : Le remaniement ministériel vise à conférer davantage d’efficience à l’action du gouvernement (Chahed)

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a annoncé ce lundi un remaniement ministériel touchant dix huit portefeuilles: Treize ministres et cinq secrétaires d’Etat.

Chahed à déclaré qu’il a opéré ce remaniement conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la Constitution pour “conférer davantage d’efficience à l’action du gouvernement”.

La démarche suivie pour opérer ce remaniement depuis le premier gouvernement annoncé le 20 août 2016, a-t-il dit, est basée sur l’adéquation entre les exigences de la compétence et de l’aptitude à être au service des citoyens. Cela outre, a-t-il ajouté, le dialogue établi avec les acteurs politiques pour la constitution d’une équipe gouvernementale solidaire, cohérente et responsable œuvrant à mettre fin à la crise politique actuelle, à la réalisation de la stabilité du pays et au règlement des dossiers en suspens.

Des dossiers qui concernent les volets économiques et sociaux, a-t-il précisé.

Les concertations “nécessaires” ont été engagées avant de procéder au remaniement, a assuré le chef du gouvernement, estimant qu’il est de nature “à préparer le pays aux prochaines échéances importantes en garantissant un climat sain et une feuille de route claire”.

Les prochaines élections qui se tiendront dans moins d’un an exigent le parachèvement du processus institutionnel et une administration plus efficace pour résoudre les problèmes des citoyens, a encore relevé Youssef Chahed.

Il a félicité les ministres et les secrétaires d’Etat qui ont quitté le gouvernement et qui ont “travaillé dans des conditions difficiles”.