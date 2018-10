Ouverture du 1er Centre MIDAS d’entretien automobile à la Charguia II

En partenariat avec les sociétés Libya Oil Tunisie et la Société d’Administration et de Gestion des Stations-Service (SAGESS), la société ALLIANCE CAR REPAIR (ACR) vient d’ouvrir, vendredi 19 octobre 2018, le premier centre MIDAS d’entretien automobile en Tunisie et ce à la station-service OLA Energy située à la route GP8 Charguia II, Ariana.

La Cérémonie d’inauguration a été présidée par l’homme d’affaires tunisien, M. Tarek Cherif, représentant son groupe industriel et commercial, dont fait partie ACR et M. Salah ABDALI, Directeur général de Libya Oil Tunisie, en présence des premiers responsables et cadres des deux groupes d’entreprises.

Une excellente nouvelle pour les automobilistes en quête de réparation rapide et efficace de leurs véhicules

L’enseigne MIDAS compte sur le potentiel et le savoir-faire des deux partenaires pour une expansion rapide sur le territoire tunisien avec un plan de développement d’au moins 4 sites par an.

ALLIANCE CAR REPAIR est une filiale du GROUPE ALLIANCE qui détient le droit exclusif pour développer et fournir les services d’entretien et de réparation automobile sous l’enseigne MIDAS en Tunisie.

Le groupe Alliance a été créé en 1947 et s’est introduit dans plusieurs secteurs d’activité tels que l’industrie chimique, la distribution, l’hôtellerie, l’immobilier, la télécommunication et aujourd’hui, il est présent dans le secteur de l’entretien et de la réparation automobile.

MIDAS est le leader mondial de l’entretien rapide. C’est une entreprise d’origine américaine créée en 1956. L’enseigne est présente dans 20 pays dans le monde avec plus de 2250 centres dont 710 centres répartis en Europe et en Afrique.

MIDAS renforce continuellement sa position à l’international grâce à son «entretien garanti» : un compromis clair, un marketing poussé, une offre de services étendue et variée, des connaissances techniques irréprochables aussi bien pour les voitures neuves que pour les voitures d’occasion et la volonté de satisfaire ses clients chaque jour.

MIDAS assure ainsi 100% de l’entretien courant relatif au moteur thermique, au freinage, aux systèmes de suspension, distribution, transmission, climatisation, et autres, selon les recommandations des « constructeurs », quelle que soit la marque et quel que soit le modèle.

Engagements MIDAS :

· Expertise et qualité de service avec la garantie pièce et main d’œuvre : les techniciens MIDAS respectent intégralement le plan d’entretien constructeur.

· Proximité : les centres MIDAS seront implantés dans les zones de chalandise à forte concentration de flux et à forte densité commerciale. L’objectif est d’être le plus proche possible du client.

· Transparence : Les devis seront gratuits et surtout respectés ; devis = facture, c’est-à-dire que le client saura au préalable combien il devra payer exactement avant d’entamer les travaux.

· Disponibilité : La plupart des centres seront ouverts 7 jours sur 7, les équipes seront disponibles même à l’heure du déjeuner avec ou sans RDV.

· Diagnostic préventif gratuit : à chaque visite, les techniciens MIDAS contrôleront les niveaux, l’état et la pression des pneus, l’état de charge de la batterie, la signalisation et l’état des pièces d’usure (les plaquettes de frein, les disques, les amortisseurs) afin d’assurer la sécurité des clients.