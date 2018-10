Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 14 au 20 octobre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 14 au 20 octobre 2018, sur la scène nationale.

Dimanche 14 octobre 2018

-“Sicca Veneria”, un projet pour booster l’attractivité de la région du Kef

-Journées Culturelles de Carthage pour la valorisation des créations de la diaspora (ministre des affaires sociales)

– Houcine Dimassi propose la formation d’un gouvernement de compétences non partisan

-L’organisation tunisienne pour informer le consommateur appelle à la revalorisation du produit tunisien

-L’UPL décide de fusionner avec le mouvement “Nidaa Tounes”

-Nidaa Tounès salue la décision de fusion prise par l’Union patriotique libre avec le mouvement

Lundi 15 octobre 2018

-CEPEX: Un programme de 24 actions au profit des entreprises exportatrices

-Forum de la mer: Lancement d’une étude stratégique sur l’économie bleue durable de la Tunisie

-Caïd Essebsi préside à Bizerte une cérémonie à l’occasion de la commémoration de la fête de l’Evacuation

-Une tentative de contrebande de 11 mille comprimés d’ecstasy déjouée

-L’ATFD appelle à la garantie des droits des femmes rurales en général et des ouvrières dans le secteur agricole en particulier

-PLF 2019:Réduction du taux d’imposition sur les sociétés de 25% à 13,5%

-Affaire Belaid et Brahmi: Les dirigeants de trois partis se concertent

-Le projet de loi des finances(PLF) pour l’année 2019, prévoit le doublement du budget alloué au Fonds de promotion des exportations de 40 millions de dinars (MD) à 80 MD.

-Chahed s’enquiert de l’état d’avancement des travaux de lutte contre la fuite de pétrole au large de Bizerte

-La coalition “Soumoud” pour le changement du mode de scrutin

-L’INLUCC entame, à partir de mardi, la réception des déclarations de patrimoine

Mardi 16 octobre 2018

-ARP : Adoption du projet de loi relatif à l’Instance des droits de l’Homme

-Bizerte : Arrivée du cargo “Ulysse” au chantier de réparation naval à Menzel Bourguiba

-Signature d’un accord de coopération entre le ministère de l’Agriculture et la FAO pour une mise à jour de la carte agricole

-L’hôtel ” La Badira ” à Hammamet, désigné meilleur hôtel d’affaires en Afrique

-Indice de l’engagement à la réduction des inégalités : la Tunisie classée 40ème sur 157 pays (Rapport)

-La loi sur l’Instance des droits de l’Homme, un jalon sur la voie de l’édification de la 2e République (Déclaration)

-Examen de l’état d’avancement des projets de construction de tribunaux et de prisons

-Trois sociétés tunisiennes seront certifiées ISO 37001 d’anti-corruption, d’ici 2019 (président de l’ATPMG)

-Des spécialistes de l’éducation appellent à la nécessité de faire renaître les bibliothèques scolaires

-60e anniversaire de la Marine nationale: Caïd Essebsi reçoit les chefs des délégations étrangères participant à la parade navale

– “Le Cauchemar du Bathyscaphe” de Khaoula Hosni, premier roman audio francophone dans le monde arabe, publié par les éditions arabesques

-Le PDL dénonce la politique d’exclusion exercée par les médias audiovisuels à son encontre

-10 députés UPL présentent officiellement leur démission du groupe parlementaire Coalition nationale (déclaration)

-Tunisie en Avant met en garde contre la gravité de la situation économique et sociale dans le pays

-L’OTIC met en garde contre la poursuite du glissement de la valeur du dinar

-L’examen des circonstances de l’accident maritime du navire “Ulysse” commencera mercredi

-Le parti unifié des patriotes démocrates “déterminé” à faire la lumière sur l’assassinat de Belaid et Brahmi

Mercredi 17 octobre 2018

-Davos: la Tunisie à la 87ème place du Rapport de Compétitivité Mondial

-PLF 2019:Création d’une banque des régions pour faciliter l’accès au financement, des PME et des projets innovants.

-Moody’s maintient inchangée la note de la Tunisie à B2

-Tunisie/France: Lancement prochainement d’un projet dans le domaine de l’e-santé

-Augmentation du Budget de l’Etat de 2019 de 8,5% pour conforter la croissance

-Un avion militaire disparaît des radars au-dessus de la Tunisie (Défense)

-Le chef du gouvernement ordonne une série de mesures au profit de la femme rurale

-Annonce officielle de la fusion de Nidaa Tounes avec l’UPL

-PLF 2019 : Suppression du régime fiscal préférentiel à l’exportation

-Ouverture de 11 nouveaux points de vente de produits de femmes rurales

-Greffe de rein : 1700 personnes sur la liste d’attente en 2017

-Le chef du gouvernement appelle à la mobilisation face aux pluies diluviennes

-Une quinzaine d’entreprises autrichiennes en visite en Tunisie

-Mise en œuvre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale de la femme en milieu rural (Néziha Laabidi)

-La grève du 24 octobre sera annulée si un accord est conclu pour l’amélioration du pouvoir d’achat des ouvriers (Noureddine Tabboubi)

-“Le gouvernement Chahed a réalisé 15 promesses sur les 85 formulées devant le parlement”, selon “I Watch”

-Fusion UPL-Nidaa: “On est là pour défendre le projet moderniste” (Belhaj)

-Le ministère de l’Industrie appelle ses partenaires à accélérer la réalisation du projet “Nawara”

-Intempéries: Un mort et deux personnes portées disparues, la protection civile à pied d’œuvre

Jeudi 18 octobre 2018

-Intempéries: Interruption de la circulation sur plusieurs routes

-La décision de suspendre les cours revient aux responsables des établissements universitaires (Ministère de l’enseignement supérieur)

-Tounes Al-Irada dénonce les exercices militaires conjoints entre la Tunisie et l’Arabie saoudite

-5 morts et deux disparus suite aux intempéries (protection civile)

-Le mouvement “Projet de la Tunisie” appelle Chahed à opérer un remaniement ministériel

-Intempéries: Distribution des aides au profit des habitants dans les zones sinistrées

-PLF complémentaire 2018: Un budget en augmentation de 1,7 milliard de dinars

-Ariana-Intempéries : L’eau de pluie envahit des maisons à l’Ariana et Mnihla

-Lancement jeudi du premier rapport national sur le développement durable

-La situation risque de s’aggraver à Boussalem et pluies exceptionnelles dans 19 gouvernorats(Chahed)

-Formation d’une commission technique pour évaluer les dégâts et dédommager rapidement les agriculteurs (ministre du Commerce)

-Les professionnels du secteur laitier appellent à subventionner le producteur plutôt que le consommateur

-Inondations: Cinq morts et deux personnes portées disparues, 12 routes rouvertes à la circulation, selon un dernier bilan

Vendredi 19 octobre 2018

-Le chef de la diplomatie française attendu dimanche à Tunis

-Le ministère de la femme ouvre ses institutions pour y abriter les victimes des inondations

-Hachemi Hamdi annonce sa démission du Courant Al Mahaba

-Ben Arous : Des habitants de la cité Ameur à Mhamdia détruisent une partie des aqueducs romains

-Un budget de 90 millions de dinars sera consacré aux programmes destinés aux jeunes promoteurs en 2019 (Ministre de la formation professionnelle et de l’emploi)

-Technopole Sidi Thabet : Inauguration d’une pépinière d’entreprises spécialisées dans la biotechnologie

-Le ministère du transport propose une hausse de près de 10% des tarifs du transport commun

-La Tunisie remporte le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor 2018

-100 étudiants tunisiens participeront au concours de la NASA prévu les 20 et 21 octobre à Sousse

-Tennis – Tournoi de Moscou : Ons Jabeur en finale

-Coopération universitaire: Signature d’un accord-cadre entre la Tunisie et la Roumanie

-Zaghouan : le corps de l’enfant mort dans les inondations a été repêché

-Appel à intégrer la question du droit des réfugiés dans les programmes d’éducation

-Al Moubadara nie l’existence de concertations autour d’un éventuel projet politique avec Youssef Chahed

-Echanges tuniso-marocains: les administrations des deux pays doivent s’aligner sur la volonté politique

-Fusion Nidaa Tounes-UPL: les concertations se poursuivent pour le choix des membres de l’instance politique

-Jedaida : le niveau d’eau de l’oued Medjerda ne représente plus une menace (gouverneur)

-Chahed a exclu l’UGTT et la société civile des négociations, en vue de la signature d’un accord de libre échange ave l’UE (Sami Tahri)

-Un quart du budget de l’Etat sera consacré au remboursement de la dette en 2019

-Signature d’un accord de partenariat entre le ministère de la Femme et l’association des malades du cancer

-Politique nationale de mobilité urbaine au service du transport public dans les villes

-Radio Shems Fm: Les journalistes et le personnel observeront à partir de lundi, 22 octobre courant, un sit-in ouvert

-L’Association des femmes démocrates “pour un traitement sérieux du dossier des assassinats politiques”

Samedi 20 octobre 2018

– Sortie de la Tunisie sur le marché financier international pour l’émission d’eurobonds, la semaine prochaine

-3 questions à Habib Karaouli, PDG de CAP Bank: “La loi de finances 2019, déraisonnablement optimiste, reconduit les péchés habituels”.

-Clôture des Journées Culturelles de Carthage pour les artistes tunisiens à l’étranger: Une soirée sous le signe du métissage

-Appel à la mise en place de stratégies efficaces pour renforcer le rôle de la femme dans les conseils locaux (Association Tounissiet)

-La coalition tunisienne pour l’égalité dans l’héritage, réaffirme son appel à l’égalité dans la loi successorale

-Assassinats politiques: Le Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, Al-Massar et le Courant populaire appellent les présidences de la République et du Gouvernement à faire preuve de “responsabilité”

-La démission du directeur du cabinet présidentiel Sélim Azzabi acceptée (Jort)

-La grève du 24 octobre prévue dans le secteur public est maintenue (Samir Cheffi)

-Djerba-Midoun : Des protestataires bloquent l’entrée de la décharge de Telbet