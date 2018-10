Tunisie – Météo : Pluies intenses et orageuses attendues sur les régions du Grand Tunis, Bizerte, Zaghouan, Nabeul, Béja et Jendouba

Des pluies orageuses et intenses sont attendues, aujourd’hui, sur le Grand Tunise, Bizerte, Zaghouan, Nabeul et localement les régions du Sahel. Dans les régions de Béja et Jendouba, les pluies pourront atteindre 60 à 90 millimètres et dans certains endroits 150 millimètres, a annoncé l’INM, jeudi.

Vent de secteur Ouest puis tournant au secteur Sud l’après-midi sur le nord et le centre fort de 50 à 70 km/h prés des côtes et modéré à assez fort de 20 à 45 km/h à l’intérieur du pays et dépassant temporairement 80km/h sous orages.

Mer forte à très forte dans le nord très agitée ailleurs.

Les températures maximales sont comprises entre 20 et 25°C dans le nord et le centre, voisines de 18 °C sur les hauteurs et entre 24 et 29°C dans le sud.

Prévisions pour vendredi 19 Octobre 2018

Temps partiellement voilé sur la plupart des régions, les nuages seront parfois abondants sur le nord l’après-midi avec orages et pluies isolés.

Vent de secteur Ouest puis de secteur Nord assez fort de 20 à 40 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 10 à 25 km/h ailleurs.

Mer agitée dans le nord, peu agitée dans les autres zones.

Températures maximales comprises entre 21 et 25 °C dans le nord et le centre, entre 25 et 29°C dans le sud.