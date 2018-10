Deux vols sur Tunis-Carthage déroutés sur l’aéroport de Djerba à cause des intempéries

Deux vols sur l’aéroport international Tunis-Carthage, Lisbone-Tunis (Tunisair) et Paris-Tunis (de Nouvel Air) ont dû être déroutés sur l’aéroport de Djerba-Zarzis, jeudi matin, tant les conditions météorologiques étaient mauvaises.

“Le premier avion de Tunisair (Lisbone-Tunis) a fait escale à l’aéroport de Djerba pour reprendre son vol et arriver à Tunis, jeudi matin, à 8h23mn”, a pécisé le chargé de communication et des relations publiques à l’OACA (Office de l’aviation civile et des aéroports, Mohamed Walid Ghachem.

Le deuxième vol Paris-Tunis a fait également escale à Djerba et puis il est arrivé à l’aéroport Tunis-Carthage à 03h48, jeudi matin, a ajouté le responsable, relevant que “le trafic aérien n’a pas enregistré de perturbations jusqu’à cette heure”.

Des pluies torrentielles se sont abattues ces dernières 24 heures sur de nombreuses régions du pays dont le Grand-Tunis, Bizerte, le Cap-Bon, Zaghouan, Béjà, Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, Siliana. Les précipitations étaient intenses et orageuses pendant la nuit de mercredi à jeudi.

L’Institut National de la Météorologie (INM), annonce une persistance du temps pluvieux avec des pluies intenses et orageuses attendues sur le Grand Tunis et plusieurs régions du Sahel et du nord-ouest du pays. Il appelle à la vigilance, dans son dernier bulletin météo, face à la persistance des intempéries.