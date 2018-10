Tunisie : Le chef du gouvernement appelle à la mobilisation face aux pluies diluviennes

Le chef du gouvernement Youssef Chahed suit attentivement, la situation dans les gouvernorats du centre où d’importantes quantités de pluies sont enregistrées et appelle à la mobilisation des commissions nationale et régionales de lutte contre les catastrophes naturelles.

Il a notamment, appelé ces commissions à prendre les mesures nécessaires et à assurer le suivi de la situation dans les gouvernorats du centre où la pluie a atteint plus de 100 mm à Majel Bel Abess et 64mm à Seballa (Kasserin), a-t-on appris auprès de la présidence du gouvernement.

Chahed a recommandé de mobiliser les moyens nécessaires pour venir en aide aux citoyens dans les régions concernées et évacuer les familles si le besoin se fait sentir.

Il a également, souligné la nécessité de soutenir les efforts des agents de la protection civile, de renforcer leurs moyens d’intervention et de coordonner entre les différents intervenants notamment, les municipalités, les directions régionales de l’équipement et des commissariats régionaux de l’agriculture.

Des pluies orageuses et déluviennes sont enregistrées dans la plupart des régions du pays particulièrement à Kesserine et Gafsa. A cet égard, les quantités des pluies enregistrées, par les services de l’institut de la Métérologie mercredi, jusqu’à 12h00, ont atteint 56 mm à Kasserine, 100 mm à Majel Belabbès, 65 mm à Feriana, 64 mm à Sabbela, 30mm à Jelma (Sidi Bouzid) et 28 mm à Makthar(Siliana).