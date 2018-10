CAN 2019 (Elim./Gr J/ 3e j.)Tunisie/Niger (1-0) : Les déclarations

Maher Kenzari (entraîneur national adjoint): “Le match s’est avéré plus difficile que ce que nous prévoyons. L’adversaire nigérien était inférieur au plan technique et tactique, mais les joueurs du onze national ont trouvé de la peine à concrétiser leur domination pour une raison qui relève du mental. Ils n’ont pas pu de ce fait prendre l’avantage et creuser l’écart, ce qui a donné plus de confiance aux joueurs nigériens.

La sélection tunisienne a essayé tout de même de profiter des ballons arrêtés pour inscrire le but de la victoire. Nous avons échoué à marquer d’autres buts pour des raisons de crispation. Mais l’essentiel a été accompli en remportant la victoire. Nous allons tenter d’être plus efficaces lors du match retour mardi.

Escheik Omar (entraîneur adjoint du Niger): “Notre sélection a livré dans l’ensemble un bon match. Nous avons joué d’égal à égal face à une sélection tunisienne qui compte une plus grande expérience et considérée comme l’une des meilleures formations du continent. Le but encaissé a contrarié nos plans car nous espérions accomplir un meilleur résultat.

Nous avons crée des occasions de but sans pouvoir malheureusement les concrétiser. Mais nous allons essayer de montrer un meilleur visage au match retour car nous connaissons maintenant les caractéristiques du jeu du onze tunisien.

Nous tenterons d’être plus efficaces tout en faisant preuve de prudence, d’autant que nous jouerons à domicile et devant notre public.

Elyes Skhiri (milieu de terrain du onze national): “Nous sommes tombés dans le piège de la facilité et nous n’avons pas su gérer le match, remportant en fin de compte une victoire laborieuse. Certains joueurs n’étaient pas bien préparés alors que l’efficacité offensive a fait défaut et nous n’avons pas pu creuser l’écart.

Nous avons fait toutefois l’essentiel en s’imposant. Un match difficile nous attend mardi à Niamey face à un adversaire ambitieux qui compte réussir un bon résultat devant son public. Nous devons tirer les leçons de ce match aller et mieux jouer lors de la rencontre retour.

Hamdi Nagguez (défenseur du onze national): “Nous avons fait l’essentiel en décrochant les trois points de la victoire même si la prestation collective a été moyenne en raison de facteur mental en sous-estimant l’adversaire, un comportement qui a failli nous couter cher. Il importe maintenant de tourner la page et de se concentrer sur le match retour afin de réussir un bon résultat et livrer une meilleure prestation”.