Tunisie : Mandat de dépôt à l’encontre de l’ex-secrétaire d’Etat aux mines, Hachem Hmidi (Selliti)

Le juge d’instruction du pole judicaire économique et financier a émis, mercredi 30 mai 2018, un mandat de dépôt à l’encontre de l’ancien secrétaire d’Etat aux mines, Hachem Hmidi, a déclaré à TAP le porte-parole du pôle judiciaire

économique et financier Sofien Selliti, Le chef du gouvernement, Youssef Chahed avait limogé, le 31 aout 2018, le ministre de l’énergie , des mines et des énergies renouvelables Khaled Gaddour et le secrétaire d’état chargé des mines Hachem Hmidi, Selon le porte-parole du gouvernement, Iyed Dahmani, le limogeage du ministre, du Secrétaire d’Etat et de certains responsables de son département intervient sur fond de l’exploitation par un investisseur tunisien d’un champ pétrolier ” Halk El Menzel ” dans les zones côtières de Monastir sans disposer d’un permis.