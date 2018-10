Tunisie – Octobre musical 2018 : Vingt spectacles programmés du 12 au 31 octobre

Vingt spectacles sont programmés dans le cadre de la 24ème édition de l’Octobre Musical qui aura lieu du 12 au 31 octobre 2018, à l’Accropolium de Carthage, en banlieue de Tunis.

Ce festival annuel dédié à la musique de chambre verra la participation d’artistes représentant 16 pays, à savoir l’Autriche, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amériques, l’Italie, l’Iran, la Belgique, la Bulgarie, la France, le Japon, le Maroc, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Russie et la Tunisie.

La musique tunisienne sera à l’honneur avec la comédie musicale “Mad’moiselle” de la troupe d’Amina Srarfi qui se produira au spectacle inaugural. L’Orchestre et choeur philharmonique de Tunis dirigé par Chadi Garfi donnera le clap de fin du festival.

Des artistes tunisiens se produiront en duo, en trio ou en quartette avec des artistes occidentaux. Il s’agit du duo Andrea Grigoras (violon) et Mehdi Trabelsi (piano), le trio Amel Hafsa (Soprano), David Wilson (ténor) et Bassem Makni (piano) et le quartet Coltide Van Diren (chant), Mehdi Trabelsi (piano) et Hela Douik et Walid Dhahri (guitare).

Tous les concerts commencent à 20h00 et les billets seront mis en vente à partir du mercredi 10 octobre à l’Accropolium de Carthage et dans les librairies Claire Fontaine, Fahrenheit 451 et Milles Feuilles.

Programme complet :

– Vendredi 12 octobre : Spectacle “Mad’moiselle”, une comédie musicale dirigée par Amina Srarfi (Tunisie)

– Samedi 13 octobre : Ensemble Ajmas dichosas (Espagne)

– Dimanche 14 octobre : Meko MMiyazakin (Japon)

– Lundi 15 octobre : Pavel Zlatarov au violon et Victoire Vassilenko au piano (Bulgarie)

– Mardi 16 octobre : Duo Mai Darme à la Harpe et Vera Alt Thhar au violon (Russie)

– Mercredi 17 octobre : Trio Amel Hafsa, soprano, David Wilson, ténor et Bassem Makni au piano (Tunisie)

– Jeudi 18 octobre : Musique et danse Soufi par Rana Gorgani (Iran)

– Vendredi 19 octobre : Trio Alexander Vavla, piano, Eva Steinschaden, violon et Detlef Mielke, violoncelle (Autriche)

– Samedi 20 octobre : Mario Mariani au Piano (Italie)

– Dimanche 21 octobre : Duo Orit & Dalia Ouziel (Etats-Unis d’Amériques)

– Lundi 22 octobre : Ensemble baroque dirigé par Direction Florian Heyerich (Belgique)

– Mardi 23 octobre : Coltide Van Diren, chant et Mehdi Trabelsi au piano (Belgique et Tunisie)

– Mercredi 24 octobre : Elodie Vignon au piano (France)

– Jeudi 25 octobre : Jaroslav Svceny au violon et Lucie au piano (République tchèque)

– Vendredi 26 octobre : Les guitaristes Hela Douik et Walid Dhahri (Tunisie)

– Samedi 27 octobre : Piano avec Katarzyna musial (Pologne)

– Dimanche 28 octobre : Roberte Mamou au violon) et Laurent-Albrecht Breuninger au piano (Royaume-Uni)

– Lundi 29 octobre : Andrea Grigoras au violon et Mehdi Trabelsi au piano (Roumanie et Tunisie)

– Mardi 30 octobre : Trio de musique de chambre Lina Berrada, Elhchoumi Mohamed et Anwar Saidi (Maroc)

– Mercredi 31 octobre : L’Orchestre et chœur Philharmonique de Tunis (Tunisie)

