Nabeul : Aucun cas d’épidémie en rapport avec l’état de l’environnement n’a été enregistré

Suite aux dernières inondations survenues dans le gouvernorat de Nabeul, aucun cas d’épidémie n’a été enregistré en relation avec la qualité de l’eau et des produits alimentaires ou l’émergence de maladies en rapport avec l’état de l’environnement, assure lundi le ministère de la santé dans un communiqué rendu public.

Les services de protection d’hygiène au niveau central et régional poursuivent leurs efforts pour prévenir tout danger sanitaire en relation avec la qualité environnemental dans le gouvernorat de Nabeul, en renforçant notamment le contrôle de l’eau potable, des denrées alimentaires, l’élimination des cadavres des animaux ainsi que l’assainissement des établissements et des maisons outre les campagnes de sensibilisation au profit des citoyens.

Les services de protection d’hygiène ont effectué jusqu’à ce lundi, 1303 analyses d’eau (au niveau des réservoirs et réseaux hydrauliques..) pour vérifier leur conformité aux normes et 787 visites d’inspection des locaux de commerce, des industries et des établissements touristiques et éducatifs.

Quelque 102 tonnes de produits alimentaires et 11500 œufs impropres à la consommation saisis dans les locaux de commerce, ainsi que 13981 litres de liquides (lait, boissons gazeuses et jus) ont été détruits, en plus de l’enfouissement de 108 cadavres.

Les services de protection d’hygiène ont diagnostiqué 127 foyers d’infestation d’insectes dont 37 ont été détectés positifs et seront traités en plus de l’assainissement de 2003 locaux (maisons, locaux de commerce et établissements éducatifs et administratifs).