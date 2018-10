Nidaa Tounes : Le député Mohamed Ben Souf démissionne du bloc parlementaire du parti

Le député de Nidaa Tounes, Mohamed Ben Souf, a annoncé samedi soir sa démission du bloc parlementaire du parti au terme de la journée parlementaire de cette formation politique.

“Je rejette la politique qui défonce des portes ouvertes ou tourne en un cercle vicieux et je suis de plus en plus convaincu que le bloc de Nidaa Tounes n’est plus une structure pour représenter le parti, de façon qui a bouleversé l’équation politique et violé les lois parlementaires. De ce fait j’annonce ma démission du bloc de Nidaa Tounes”, écrit Ben Souf, un député représentant la circonscription de l’Italie, sur son compte facebook.

L’ex-député de Nidaa Tounes qui occupait le poste de vice-président de l’ARP chargé de la communication, a précisé que sa démission est intervenue après une journée parlementaire “hors du commun ” au cours de laquelle des responsabilités au sein des bureaux des commissions législatives et du bureau de l’ARP ont été réparties.

Le bloc de Nidaa Tounes est désormais le troisième plus grand bloc de l’Assemblée des Représentants du Peuple derrière Ennahdha et la Coalition Nationale. Elle s’est vu attribuer lors de la dernière réunion du bureau du parlement et des présidents des groupes parlementaires, jeudi dernier, deux responsabilités au sein du bureau et à la présidence de deux commissions permanentes, celle de l’organisation administrative et des affaires des agents porteurs d’armes et celle du règlement intérieur, de l’immunité, des règlements parlementaires et des lois électorales.

Concernant les commissions ad hoc, le bloc de Nidaa Tounes a hérité de la présidence de deux commissions également, celle des martyrs et des blessés de la révolution, de l’exécution de la loi d’amnistie générale et de la justice transitionnelle et celle des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, des jeunes et des personnes âgées.

Le groupe parlementaire de Nidaa Tounes qui comptait il y a quelques mois 56 députés a connu plusieurs démissions en son sein et au sein du parti lui-même et l’adhésion de 12 députés démissionnaires au nouveau bloc parlementaire “la Coalition Nationale” qui totalise 47 députés.