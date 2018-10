Monastir : des manifestations pour la célébration de la journée mondiale du diagnostic précoce du cancer du sein

La délégation régionale des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors de Monastir prévoit l’organisation, du 14 au 27 octobre courant, d’un programme régional pour la célébration de la journée mondiale contre le cancer, le 19 octobre.

Quatre tentes seront installées, dont une de sensibilisation et une autre de dépistage, en collaboration avec la société civile, les directions régionales et les structures nationales.

Le lancement du programme, le 14 octobre courant à Monastir sera marqué par l’organisation d’une manifestation régionale, sportive et médicale, des compétitions sur la lutte contre le dopage et des spots de sensibilisation sur l’alimentation saine et la protection contre le cancer du sein.

Trois tentes de dépistage précoce du cancer se tiendront, à cette occasion, les 19, 23 et 27 octobre 2018 à Monastir.

Cette manifestation est organisée en collaboration avec l’agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, la direction régionale de la santé de Monastir, la délégation régionale de l’office national de la famille et de la population à Monastir, l’Agence nationale de lutte contre le dopage et l’association Femme libre de Téboulba.

