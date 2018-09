Tunisie – JMC 2018 : La cité de la Culture au rythme des JMC Kids

La Cité de la Culture a vécu, tout au long de la journée du dimanche, aux rythmes de la première compétition de la 5ème édition des Journées Musicales de Carthage (JMC). Accompagnés par leurs familles depuis le matin, des enfants venus de toutes les régions de la Tunisie ont investi les espaces de la cité de la culture, pour participer ou assister à cette première compétition dédiée à promouvoir les enfants talentueux âgées de 6 à 13 ans, de véritables férus de la musique.

La compétition JMC Kids est répartie selon trois catégories “Chorale”, “instrument” et “Chant”. En plus des trois prix qui vont être décernés dans toutes les catégories (Tanit d’or, Tanit d’argent, Tanit de bronze), des prix d’encouragement seront aussi décernés à l’instar du prix de l’agence TAP qui sera attribué au meilleur soliste instrumental dans la catégorie “Musique instrumentale”. Ce prix s’inscrit dans le cadre du partenariat signé entre l’agence Tap et le comité d’organisation des JMC.

Parmi les 64 candidatures reçues dans la compétition “JMC Kids”, le comité d’organisation a sélectionné 6 dans la compétition “chorale” à savoir la chorale Sfax, la chorale Bilal (Ariana), la chorale Testour, la chorale Orbata (Gafsa), la chorale Azzouzia (Zaghouan) et la chorale Métouia (Gabès).

Pour la compétition “instrument”, 8 solistes ont été sélectionnés à savoir Kmar Rayes (guitare), Edem Kelya (violon), Ahmed Rezgui (luth), Edem Ghzayel (Accordéon), Bochra Brouk (kanoun), Zaineb Brouk (violon), Ons Ben Romdhane (piano) et Mohamed Saber (piano).

Dans la catégorie “Chant”, 9 chanteurs ont pris part à cette compétition : Ibrahim Khmiri (Jendouba), Rayen Rkik (Sfax), Lina Chakroun (Sfax), Souleyma Alma Ghedira (Monastir), Ilaf Hidri (Le Kef), Ahmed Abrouk (Kairouan), Chahd Fatnassi (Ben Arous), Ahmed Bahri (Gabes) et Yomna Sdiri (Kairouan).

A cette occasion, le directeur de la 5ème édition des JMC, Achref Chargui a tenu à souligner à l’agence TAP le caractère symbolique de la compétition “JMC Kids” en expliquant que cette compétition permet de mettre les projecteurs sur des enfants talentueux et de sensibiliser les parents à l’importance de la musique dans l’encadrement de la créativité de leurs enfants et leur préservation contre toute forme d’extrémisme.

Parlant de la compétition “JMC Kids”, le responsable de la compétition et le spécialiste dans la musique pour enfants à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis Ridha Ben Mansour a fait savoir à l’agence TAP que ce concours est destiné à encourager les jeunes talents en herbe passionnés de musique, à soutenir les enfants virtuoses musiciens ou chanteurs, précisant que l’intérêt est accordé en plus de la technicité à la personnalité et la sensibilité des enfants et la relation qu’ils tissent avec leurs instruments.